CheckDot (CDT) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.053687. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, CDTມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0535 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.058901, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. CDTລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.33, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00930431.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, CDTມີການປ່ຽນແປງ-0.11%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -8.62%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -22.43%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCheckDotການຊື້ຂາຍ$ 397.88K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCDTແມ່ນ7.39Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ9999250.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 538.36K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ CheckDot ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00506713794248976.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCheckDot ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0183010876.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CheckDot ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0218891992.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CheckDot ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.04419788355384607.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00506713794248976
|-8.62%
|30 ມື້
|$ -0.0183010876
|-34.08%
|60 ວັນ
|$ -0.0218891992
|-40.77%
|90 ວັນ
|$ -0.04419788355384607
|-45.15%
The CheckDot platform is a essential checkpoint for the verification for any cryptocurrency project and more.
We have been confronted with the lack of transparency of some projects for many years. CheckDot has the ambition to be the first decentralized platform of opinions in various fields: Projects, companies, forms, code and more. Furthermore, CheckDot makes it possible to create requests for advice or audits involving one or two layers of advisors.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCheckDot (CDT) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CDT ດຽວນີ້!
