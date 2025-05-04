ໂລໂກ້ Champignons of Arborethia

Champignons of Arborethia ລາຄາ (CHAMPZ)

USD

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00071705
$0.00071705$0.00071705
-0.60%(1D)

ລາຄາຂອງ Champignons of Arborethia (CHAMPZ) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Champignons of Arborethia (CHAMPZ) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00071523USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 715.22KUSD. CHAMPZ ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດChampignons of Arborethiaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Champignons of Arborethia ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.79%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCHAMPZ ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CHAMPZ MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Champignons of Arborethia ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງChampignons of Arborethia ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001697548.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Champignons of Arborethia ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002925249.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Champignons of Arborethia ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0006753886934593316.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.79%
30 ມື້$ -0.0001697548-23.73%
60 ວັນ$ -0.0002925249-40.89%
90 ວັນ$ -0.0006753886934593316-48.56%

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Champignons of Arborethia: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00071206
$ 0.00071206$ 0.00071206

$ 0.00072409
$ 0.00072409$ 0.00072409

$ 0.00943234
$ 0.00943234$ 0.00943234

-0.45%

-0.79%

-15.80%

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 715.22K
$ 715.22K$ 715.22K

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

ແມ່ນຫຍັງ Champignons of Arborethia (CHAMPZ)

A browser based RPG with well designed Play to Earn (P2E) and Play to Burn (P2B) mechanics. Token gated access via $CHAMPZ

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) ຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Champignons of Arborethia(CHAMPZ)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CHAMPZ ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CHAMPZ ເຖິງ VND
18.82127745
1 CHAMPZ ເຖິງ AUD
A$0.0011086065
1 CHAMPZ ເຖິງ GBP
0.0005364225
1 CHAMPZ ເຖິງ EUR
0.0006294024
1 CHAMPZ ເຖິງ USD
$0.00071523
1 CHAMPZ ເຖິງ MYR
RM0.0030540321
1 CHAMPZ ເຖິງ TRY
0.0275864211
1 CHAMPZ ເຖິງ JPY
¥0.103636827
1 CHAMPZ ເຖິງ RUB
0.0591423687
1 CHAMPZ ເຖິງ INR
0.0605299149
1 CHAMPZ ເຖິງ IDR
Rp11.7250800912
1 CHAMPZ ເຖິງ KRW
1.0017225288
1 CHAMPZ ເຖິງ PHP
0.0398097018
1 CHAMPZ ເຖິງ EGP
￡E.0.0363050748
1 CHAMPZ ເຖິງ BRL
R$0.0040410495
1 CHAMPZ ເຖິງ CAD
C$0.0009870174
1 CHAMPZ ເຖິງ BDT
0.087186537
1 CHAMPZ ເຖິງ NGN
1.1461989888
1 CHAMPZ ເຖິງ UAH
0.029753568
1 CHAMPZ ເຖິງ VES
Bs0.06150978
1 CHAMPZ ເຖິງ PKR
Rs0.2016376416
1 CHAMPZ ເຖິງ KZT
0.3681002718
1 CHAMPZ ເຖິງ THB
฿0.023674113
1 CHAMPZ ເຖິງ TWD
NT$0.0219647133
1 CHAMPZ ເຖິງ AED
د.إ0.0026248941
1 CHAMPZ ເຖິງ CHF
Fr0.0005864886
1 CHAMPZ ເຖິງ HKD
HK$0.0055430325
1 CHAMPZ ເຖິງ MAD
.د.م0.0066230298
1 CHAMPZ ເຖິງ MXN
$0.0140042034