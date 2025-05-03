ໂລໂກ້ Chadette

Chadette ລາຄາ (CHADETTE)

USD

Chadette (CHADETTE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00584282
$0.00584282$0.00584282
-2.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Chadette (CHADETTE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Chadette (CHADETTE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00580878USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 5.77MUSD. CHADETTE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດChadetteຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Chadette ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.97%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 991.79M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCHADETTE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CHADETTE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Chadette (CHADETTE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Chadette ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00017817653727125.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງChadette ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0090090698.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Chadette ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0367583879.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Chadette ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00017817653727125-2.97%
30 ມື້$ +0.0090090698+155.09%
60 ວັນ$ +0.0367583879+632.81%
90 ວັນ$ 0--

Chadette (CHADETTE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Chadette: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00572034
$ 0.00572034$ 0.00572034

$ 0.00598696
$ 0.00598696$ 0.00598696

$ 0.00711748
$ 0.00711748$ 0.00711748

+0.24%

-2.97%

-11.48%

Chadette (CHADETTE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

--
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991.79M
991.79M 991.79M

ແມ່ນຫຍັງ Chadette (CHADETTE)

Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Chadette (CHADETTE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Chadette(CHADETTE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CHADETTE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CHADETTE ເຖິງ VND
152.8580457
1 CHADETTE ເຖິງ AUD
A$0.009003609
1 CHADETTE ເຖິງ GBP
0.004356585
1 CHADETTE ເຖິງ EUR
0.0051117264
1 CHADETTE ເຖິງ USD
$0.00580878
1 CHADETTE ເຖິງ MYR
RM0.0248034906
1 CHADETTE ເຖິງ TRY
0.2240446446
1 CHADETTE ເຖິງ JPY
¥0.841692222
1 CHADETTE ເຖິງ RUB
0.4803280182
1 CHADETTE ເຖິງ INR
0.4915970514
1 CHADETTE ເຖິງ IDR
Rp95.2258864032
1 CHADETTE ເຖິງ KRW
8.1355449168
1 CHADETTE ເຖິງ PHP
0.3233166948
1 CHADETTE ເຖິງ EGP
￡E.0.2948536728
1 CHADETTE ເຖິງ BRL
R$0.032819607
1 CHADETTE ເຖິງ CAD
C$0.0080161164
1 CHADETTE ເຖິງ BDT
0.708090282
1 CHADETTE ເຖິງ NGN
9.3089184768
1 CHADETTE ເຖິງ UAH
0.241645248
1 CHADETTE ເຖິງ VES
Bs0.49955508
1 CHADETTE ເຖິງ PKR
Rs1.6376112576
1 CHADETTE ເຖິງ KZT
2.9895467148
1 CHADETTE ເຖິງ THB
฿0.192270618
1 CHADETTE ເຖິງ TWD
NT$0.1783876338
1 CHADETTE ເຖິງ AED
د.إ0.0213182226
1 CHADETTE ເຖິງ CHF
Fr0.0047631996
1 CHADETTE ເຖິງ HKD
HK$0.045018045
1 CHADETTE ເຖິງ MAD
.د.م0.0537893028
1 CHADETTE ເຖິງ MXN
$0.1137359124