ໂລໂກ້ cgETH Hashkey Cloud

cgETH Hashkey Cloud ລາຄາ (CGETH.HASHKEY)

USD

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$1,881.82
$1,881.82$1,881.82
-0.60%(1D)

ລາຄາຂອງ cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1,880.87USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 335.10MUSD. CGETH.HASHKEY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດcgETH Hashkey Cloudຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- cgETH Hashkey Cloud ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.73%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 178.23K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCGETH.HASHKEY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CGETH.HASHKEY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ cgETH Hashkey Cloud ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -13.859512476216.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງcgETH Hashkey Cloud ຖຶງ USD ເປັນ $ +103.8900425370.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ cgETH Hashkey Cloud ຖຶງ USD ເປັນ $ -190.4100625370.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ cgETH Hashkey Cloud ຖຶງ USD ເປັນ $ -1,223.7197238207563.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -13.859512476216-0.73%
30 ມື້$ +103.8900425370+5.52%
60 ວັນ$ -190.4100625370-10.12%
90 ວັນ$ -1,223.7197238207563-39.41%

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ cgETH Hashkey Cloud: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 1,862.97
$ 1,862.97$ 1,862.97

$ 1,894.88
$ 1,894.88$ 1,894.88

$ 3,129.19
$ 3,129.19$ 3,129.19

-0.01%

-0.73%

+2.80%

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 335.10M
$ 335.10M$ 335.10M

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178.23K
178.23K 178.23K

ແມ່ນຫຍັງ cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) ຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ cgETH Hashkey Cloud(CGETH.HASHKEY)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CGETH.HASHKEY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ VND
49,495,094.05
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ AUD
A$2,915.3485
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ GBP
1,410.6525
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ EUR
1,655.1656
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ USD
$1,880.87
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ MYR
RM8,031.3149
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ TRY
72,545.1559
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ JPY
¥272,538.063
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ RUB
155,529.1403
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ INR
159,178.0281
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ IDR
Rp30,833,929.4928
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ KRW
2,634,271.2872
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ PHP
104,689.2242
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ EGP
￡E.95,472.9612
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ BRL
R$10,626.9155
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ CAD
C$2,595.6006
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ BDT
229,278.053
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ NGN
3,014,207.0272
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ UAH
78,244.192
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ VES
Bs161,754.82
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ PKR
Rs530,254.8704
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ KZT
968,008.5542
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ THB
฿62,256.797
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ TWD
NT$57,761.5177
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ AED
د.إ6,902.7929
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Fr1,542.3134
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ HKD
HK$14,576.7425
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ MAD
.د.م17,416.8562
1 CGETH.HASHKEY ເຖິງ MXN
$36,827.4346