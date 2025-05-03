ໂລໂກ້ cbBTC Core Morpho Vault

cbBTC Core Morpho Vault ລາຄາ (GTCBBTCC)

USD

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$97,169
$97,169$97,169
-0.70%(1D)

ລາຄາຂອງ cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) ມື້ນີ້ແມ່ນ 97,169USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.72MUSD. GTCBBTCC ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດcbBTC Core Morpho Vaultຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- cbBTC Core Morpho Vault ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.79%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 28.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGTCBBTCC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GTCBBTCC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ cbBTC Core Morpho Vault ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -781.00806691314.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງcbBTC Core Morpho Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ +16,985.3063873000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ cbBTC Core Morpho Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ +16,277.2747519000.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ cbBTC Core Morpho Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ -2,625.3607006633.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -781.00806691314-0.79%
30 ມື້$ +16,985.3063873000+17.48%
60 ວັນ$ +16,277.2747519000+16.75%
90 ວັນ$ -2,625.3607006633-2.63%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ cbBTC Core Morpho Vault: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 96,679
$ 96,679$ 96,679

$ 98,687
$ 98,687$ 98,687

$ 109,485
$ 109,485$ 109,485

+0.13%

-0.79%

+2.52%

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M

--
----

28.00
28.00 28.00

ແມ່ນຫຍັງ cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ cbBTC Core Morpho Vault(GTCBBTCC)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GTCBBTCC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 GTCBBTCC ເຖິງ VND
2,557,002,235
1 GTCBBTCC ເຖິງ AUD
A$150,611.95
1 GTCBBTCC ເຖິງ GBP
72,876.75
1 GTCBBTCC ເຖິງ EUR
85,508.72
1 GTCBBTCC ເຖິງ USD
$97,169
1 GTCBBTCC ເຖິງ MYR
RM414,911.63
1 GTCBBTCC ເຖິງ TRY
3,747,808.33
1 GTCBBTCC ເຖິງ JPY
¥14,079,788.1
1 GTCBBTCC ເຖິງ RUB
8,034,904.61
1 GTCBBTCC ເຖິງ INR
8,223,412.47
1 GTCBBTCC ເຖິງ IDR
Rp1,592,934,171.36
1 GTCBBTCC ເຖິງ KRW
136,091,014.64
1 GTCBBTCC ເຖິງ PHP
5,408,426.54
1 GTCBBTCC ເຖິງ EGP
￡E.4,932,298.44
1 GTCBBTCC ເຖິງ BRL
R$549,004.85
1 GTCBBTCC ເຖິງ CAD
C$134,093.22
1 GTCBBTCC ເຖິງ BDT
11,844,901.1
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155,719,152.64
1 GTCBBTCC ເຖິງ UAH
4,042,230.4
1 GTCBBTCC ເຖິງ VES
Bs8,356,534
1 GTCBBTCC ເຖິງ PKR
Rs27,393,884.48
1 GTCBBTCC ເຖິງ KZT
50,008,997.54
1 GTCBBTCC ເຖິງ THB
฿3,216,293.9
1 GTCBBTCC ເຖິງ TWD
NT$2,984,059.99
1 GTCBBTCC ເຖິງ AED
د.إ356,610.23
1 GTCBBTCC ເຖິງ CHF
Fr79,678.58
1 GTCBBTCC ເຖິງ HKD
HK$753,059.75
1 GTCBBTCC ເຖິງ MAD
.د.م899,784.94
1 GTCBBTCC ເຖິງ MXN
$1,902,569.02