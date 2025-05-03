ໂລໂກ້ Carbon Protocol

Carbon Protocol ລາຄາ (SWTH)

USD

Carbon Protocol (SWTH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0010416
$0.0010416$0.0010416
-1.60%(1D)

ລາຄາຂອງ Carbon Protocol (SWTH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Carbon Protocol (SWTH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0010416USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.79MUSD. SWTH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCarbon Protocolຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Carbon Protocol ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.60%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.72B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSWTH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SWTH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Carbon Protocol (SWTH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Carbon Protocol ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCarbon Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000201733.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Carbon Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001666214.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Carbon Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000457833944879167.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-1.60%
30 ມື້$ +0.0000201733+1.94%
60 ວັນ$ -0.0001666214-15.99%
90 ວັນ$ -0.000457833944879167-30.53%

Carbon Protocol (SWTH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Carbon Protocol: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0010405
$ 0.0010405$ 0.0010405

$ 0.00108851
$ 0.00108851$ 0.00108851

$ 0.103084
$ 0.103084$ 0.103084

-0.59%

-1.60%

-4.19%

Carbon Protocol (SWTH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

--
----

1.72B
1.72B 1.72B

ແມ່ນຫຍັງ Carbon Protocol (SWTH)

Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Carbon Protocol(SWTH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SWTH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SWTH ເຖິງ VND
27.409704
1 SWTH ເຖິງ AUD
A$0.00161448
1 SWTH ເຖິງ GBP
0.0007812
1 SWTH ເຖິງ EUR
0.000916608
1 SWTH ເຖິງ USD
$0.0010416
1 SWTH ເຖິງ MYR
RM0.004447632
1 SWTH ເຖິງ TRY
0.040174512
1 SWTH ເຖິງ JPY
¥0.15092784
1 SWTH ເຖິງ RUB
0.086129904
1 SWTH ເຖິງ INR
0.088150608
1 SWTH ເຖິງ IDR
Rp17.075407104
1 SWTH ເຖິງ KRW
1.458823296
1 SWTH ເຖິງ PHP
0.057975456
1 SWTH ເຖິງ EGP
￡E.0.052871616
1 SWTH ເຖິງ BRL
R$0.00588504
1 SWTH ເຖິງ CAD
C$0.001437408
1 SWTH ເຖິງ BDT
0.12697104
1 SWTH ເຖິງ NGN
1.669226496
1 SWTH ເຖິງ UAH
0.04333056
1 SWTH ເຖິງ VES
Bs0.0895776
1 SWTH ເຖິງ PKR
Rs0.293647872
1 SWTH ເຖິງ KZT
0.536069856
1 SWTH ເຖິງ THB
฿0.03447696
1 SWTH ເຖິງ TWD
NT$0.031987536
1 SWTH ເຖິງ AED
د.إ0.003822672
1 SWTH ເຖິງ CHF
Fr0.000854112
1 SWTH ເຖິງ HKD
HK$0.0080724
1 SWTH ເຖິງ MAD
.د.م0.009645216
1 SWTH ເຖິງ MXN
$0.020394528