ໂລໂກ້ Bullet Gate Betting Token

Bullet Gate Betting Token ລາຄາ (BULLET)

USD

Bullet Gate Betting Token (BULLET) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00899328
$0.00899328$0.00899328
0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Bullet Gate Betting Token (BULLET) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Bullet Gate Betting Token (BULLET) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00899328USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. BULLET ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBullet Gate Betting Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 1.81 USD
- Bullet Gate Betting Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBULLET ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BULLET MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Bullet Gate Betting Token (BULLET) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Bullet Gate Betting Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBullet Gate Betting Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001308234.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bullet Gate Betting Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0029942001.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bullet Gate Betting Token ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0--
30 ມື້$ -0.0001308234-1.45%
60 ວັນ$ -0.0029942001-33.29%
90 ວັນ$ 0--

Bullet Gate Betting Token (BULLET) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Bullet Gate Betting Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0
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$ 0.930815
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Bullet Gate Betting Token (BULLET) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.81
$ 1.81$ 1.81

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ແມ່ນຫຍັງ Bullet Gate Betting Token (BULLET)

Bullet Game is Russian Roulette in Telegram. In Russian Roulette, players pass around a revolver containing a single bullet in one of the chambers. The players take turns pulling the trigger before passing the gun to the next player. If a player pulls the trigger while the next chamber is loaded with the bullet, the player dies and the game ends. Each player places a bet prior to the start of the game, and the stake of the dying player is paid out to the survivors. The Bullet Game Bot is a Telegram bot that organizes games between two or more players. After joining a game, players place bets using BULLET, an ERC-20 token used to play this game. When the game starts, the bot transfers each player's stake into escrow, and distributes the tokens appropriately at the end of the game. In order to play, each player must connect their wallet to the bot, purchase the desired amount of BULLET, and then join a channel where the bot is hosting games.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Bullet Gate Betting Token (BULLET) ຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
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ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Bullet Gate Betting Token(BULLET)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

BULLET ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BULLET ເຖິງ VND
236.6581632
1 BULLET ເຖິງ AUD
A$0.013939584
1 BULLET ເຖິງ GBP
0.00674496
1 BULLET ເຖິງ EUR
0.0079140864
1 BULLET ເຖິງ USD
$0.00899328
1 BULLET ເຖິງ MYR
RM0.0384013056
1 BULLET ເຖິງ TRY
0.3468708096
1 BULLET ເຖິງ JPY
¥1.303126272
1 BULLET ເຖິງ RUB
0.7436543232
1 BULLET ເຖິງ INR
0.7611012864
1 BULLET ເຖິງ IDR
Rp147.4307960832
1 BULLET ເຖິງ KRW
12.5956282368
1 BULLET ເຖິງ PHP
0.5005659648
1 BULLET ເຖິງ EGP
￡E.0.4564988928
1 BULLET ເຖິງ BRL
R$0.050812032
1 BULLET ເຖິງ CAD
C$0.0124107264
1 BULLET ເຖິງ BDT
1.096280832
1 BULLET ເຖິງ NGN
14.4122707968
1 BULLET ເຖິງ UAH
0.374120448
1 BULLET ເຖິງ VES
Bs0.79140864
1 BULLET ເຖິງ PKR
Rs2.5353854976
1 BULLET ເຖິງ KZT
4.6284814848
1 BULLET ເຖິງ THB
฿0.297677568
1 BULLET ເຖິງ TWD
NT$0.2761836288
1 BULLET ເຖິງ AED
د.إ0.0330053376
1 BULLET ເຖິງ CHF
Fr0.0073744896
1 BULLET ເຖິງ HKD
HK$0.06969792
1 BULLET ເຖິງ MAD
.د.م0.0832777728
1 BULLET ເຖິງ MXN
$0.1760884224