ໂລໂກ້ Brazilian Digital

Brazilian Digital ລາຄາ (BRZ)

USD

Brazilian Digital (BRZ) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.180615
$0.180615$0.180615
-0.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Brazilian Digital (BRZ) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Brazilian Digital (BRZ) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.180545USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. BRZ ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBrazilian Digitalຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Brazilian Digital ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.35%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBRZ ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BRZ MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Brazilian Digital (BRZ) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Brazilian Digital ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0006342503556919.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBrazilian Digital ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0026915287.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Brazilian Digital ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0079572681.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Brazilian Digital ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.00535451935450603.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0006342503556919-0.35%
30 ມື້$ +0.0026915287+1.49%
60 ວັນ$ +0.0079572681+4.41%
90 ວັນ$ +0.00535451935450603+3.06%

Brazilian Digital (BRZ) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Brazilian Digital: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.180393
$ 0.180393$ 0.180393

$ 0.181478
$ 0.181478$ 0.181478

$ 9.99
$ 9.99$ 9.99

-0.07%

-0.35%

+0.59%

Brazilian Digital (BRZ) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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ແມ່ນຫຍັງ Brazilian Digital (BRZ)

BRZ is the first stable coin backed by Brazilian Reais (BRL). It'll allow Brazilian residents to directly ramp up in international exchanges and actively trade the Brazilian currency against pairs of different classes, including Bitcoin, other stable coins, utility and security tokens. It will be a powerful tool that will allow Brazilians to move and hedge Brazilians reais internationally. BRZ is always fully backed and holders can either purchase it for 1BRL or redeem it with a discount of 1% in Brazil.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Brazilian Digital (BRZ) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBrazilian Digital (BRZ) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BRZ ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Brazilian Digital(BRZ)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

BRZ ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BRZ ເຖິງ VND
4,751.041675
1 BRZ ເຖິງ AUD
A$0.2780393
1 BRZ ເຖິງ GBP
0.1336033
1 BRZ ເຖິງ EUR
0.15707415
1 BRZ ເຖິງ USD
$0.180545
1 BRZ ເຖິງ MYR
RM0.76731625
1 BRZ ເຖິງ TRY
7.1387493
1 BRZ ເຖິງ JPY
¥26.26749205
1 BRZ ເຖິງ RUB
14.14931165
1 BRZ ເຖິງ INR
15.6568624
1 BRZ ເຖິງ IDR
Rp2,959.7536248
1 BRZ ເຖິງ KRW
248.68448845
1 BRZ ເຖິງ PHP
10.3488394
1 BRZ ເຖິງ EGP
￡E.9.1464097
1 BRZ ເຖິງ BRL
R$0.99119205
1 BRZ ເຖິງ CAD
C$0.24734665
1 BRZ ເຖິງ BDT
22.0589881
1 BRZ ເຖິງ NGN
279.4800491
1 BRZ ເຖິງ UAH
7.53053195
1 BRZ ເຖິງ VES
Bs18.41559
1 BRZ ເຖິງ PKR
Rs51.1592312
1 BRZ ເຖິງ KZT
93.8870109
1 BRZ ເຖິງ THB
฿5.91284875
1 BRZ ເຖິງ TWD
NT$5.34232655
1 BRZ ເຖິງ AED
د.إ0.66260015
1 BRZ ເຖິງ CHF
Fr0.14624145
1 BRZ ເຖິງ HKD
HK$1.4154728
1 BRZ ເຖິງ MAD
.د.م1.65198675
1 BRZ ເຖິງ MXN
$3.4411877