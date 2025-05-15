Brainrot (BRAINROT) Tokenomics

Brainrot (BRAINROT) Tokenomics

ຄົ້ນພົບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບ Brainrot (BRAINROT), ລວມທັງການສະຫນອງໂທເຄັນ, ຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
USD

Brainrot (BRAINROT) ຂໍ້ມູນ

Brainrot is the most famous TikTok/Gen Z term. By looking at Google Trends data comparing a few of the more popular terms, Brainrot has significantly more searches in the last 30 days[1].

In 2024, "brain rot"[sic] was added to the Oxford English Dictionary[2] and even crowned "word of the year 2024"[3].

Brainrots and brainrot series continue to trend on TikTok, Instagram, and other platforms— including Roblox, where the game "Steal a Brainrot" has had over 16 billion lifetime visits since it launched on May 15th, 2025[4].

A lot of past/current trending memecoins fall under the broader term "brainrot" such as Italian Brainrot, Tim Cheese, Skibidi Toilet, etc. With coins like "Unc" and "Chopped" running right now, it made sense to tokenize the #1 most popular TikTok/Gen Z term.

$BRAINROT

BeMn2NsTi9Pg34MAihvWfqAq2vkBtGAkpQMs5knppump

Sources:

  1. https://trends.google.com/trends/explore?date=today%201-m&q=brainrot,chopped,unc,fineshyt,rizz&hl=en
  2. https://corp.oup.com/news/brain-rot-added-to-the-oxford-english-dictionary/
  3. https://corp.oup.com/news/brain-rot-named-oxford-word-of-the-year-2024/
  4. https://romonitorstats.com/experience/109983668079237/

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:
https://brainrotsolana.meme/

Brainrot (BRAINROT) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ

ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບBrainrot (BRAINROT), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.

ອັດຕາຕະຫຼາດ:
$ 566.99K
$ 566.99K$ 566.99K
ການສະໜອງທັງໝົດ:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
$ 566.99K
$ 566.99K$ 566.99K
ສູງຕະຫຼອດເວລາ:
$ 0.00080043
$ 0.00080043$ 0.00080043
ຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ:
$ 0.00011517
$ 0.00011517$ 0.00011517
ລາຄາປັດຈຸບັນ:
$ 0.00056699
$ 0.00056699$ 0.00056699

Brainrot (BRAINROT) Tokenomics: ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ ​ແລະ​ ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​

ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ Brainrot (BRAINROT) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.

ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:

ການສະໜອງທັງໝົດ:

ຈໍາ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງBRAINROT ໂທເຄັນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ ຫຼື ​ຈະ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​.

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:

ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.

ການສະໜອງສູງສຸດ:

ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນBRAINROT ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.

FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):

ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້:

ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?

ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.

ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.

FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.

ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈBRAINROT's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງBRAINROTໂທເຄັນກັນເທາະ!

BRAINROT ການຄາດເດົາລາຄາ

ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງBRAINROT ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກBRAINROTເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.

ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນເລືອກ MEXC?

