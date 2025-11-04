BOUNCY BALL of OFiD Fun ລາຄາ (E𝕏PB)
+1.00%
-8.39%
-20.21%
-20.21%
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, E𝕏PBມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. E𝕏PBລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, E𝕏PBມີການປ່ຽນແປງ+1.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -8.39%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -20.21%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານBOUNCY BALL of OFiD Funການຊື້ຂາຍ$ 30.42K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງE𝕏PBແມ່ນ978.27Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ999419621.207844. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 31.08K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ BOUNCY BALL of OFiD Fun ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBOUNCY BALL of OFiD Fun ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BOUNCY BALL of OFiD Fun ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BOUNCY BALL of OFiD Fun ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-8.39%
|30 ມື້
|$ 0
|-34.36%
|60 ວັນ
|$ 0
|-24.88%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.
The project introduces a three-part framework:
• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.
• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.
• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.
OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ E𝕏PB ດຽວນີ້!
|ເວລາ (UTC+8)
|ປະເພດ
|ຂໍ້ມູນ
|11-04 05:28:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
