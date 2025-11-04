ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດBookie AIຂອງມື້ນີ້0.00030848 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBOOKIEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBOOKIEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ BOOKIE

BOOKIE ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ BOOKIE

BOOKIE ເຈ້ຍຂາວ

BOOKIE ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

BOOKIE Tokenomics

BOOKIE ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Bookie AI

Bookie AI ລາຄາ (BOOKIE)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 BOOKIE ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00030711
$0.00030711$0.00030711
-16.10%1D
mexc
USD
Bookie AI (BOOKIE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 17:05:04 (UTC+8)

Bookie AI (BOOKIE)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00030742
$ 0.00030742$ 0.00030742
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.0003677
$ 0.0003677$ 0.0003677
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00030742
$ 0.00030742$ 0.00030742

$ 0.0003677
$ 0.0003677$ 0.0003677

$ 0.00697224
$ 0.00697224$ 0.00697224

$ 0.00017727
$ 0.00017727$ 0.00017727

-0.87%

-15.75%

-22.03%

-22.03%

Bookie AI (BOOKIE) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00030848. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, BOOKIEມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00030742 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.0003677, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. BOOKIEລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00697224, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00017727.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, BOOKIEມີການປ່ຽນແປງ-0.87%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -15.75%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -22.03%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Bookie AI (BOOKIE) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 228.48K
$ 228.48K$ 228.48K

--
----

$ 314.35K
$ 314.35K$ 314.35K

726.83M
726.83M 726.83M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານBookie AIການຊື້ຂາຍ$ 228.48K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງBOOKIEແມ່ນ726.83Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 314.35K.

Bookie AI (BOOKIE) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Bookie AI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBookie AI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000420491.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bookie AI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000624058.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bookie AI ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000565293686851849.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-15.75%
30 ມື້$ -0.0000420491-13.63%
60 ວັນ$ -0.0000624058-20.23%
90 ວັນ$ +0.0000565293686851849+22.44%

ແມ່ນຫຍັງ Bookie AI (BOOKIE)

Bookie AI is the world's first sportsbook ran entirely by AI. Bookie AI's agentic stack (powered by Bankrolled) offers users the best odds, tolerates higher win rates, and generates sustainable platform profits — all while operating with 10x fewer costs than traditional sportsbooks. Bookie AI abstracts away the complexity of blockchain and AI to create a familiar, yet superior betting experience.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Bookie AI ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Bookie AI (BOOKIE) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Bookie AI (BOOKIE) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບBookie AI.

ກວດເບິ່ງການBookie AIຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

BOOKIE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Bookie AI (BOOKIE) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBookie AI (BOOKIE) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BOOKIE ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Bookie AI(BOOKIE)

ມື້ນີ້ມີBookie AI (BOOKIE) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ BOOKIEແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00030848 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາBOOKIEປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​BOOKIEປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00030848. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງBookie AI?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງBOOKIE​ແມ່ນ​$ 228.48K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງBOOKIE?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນBOOKIEແມ່ນ 726.83M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງBOOKIE?
BOOKIE ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.00697224 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງBOOKIE?
BOOKIEຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00017727 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດBOOKIE?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການBOOKIEແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້BOOKIEຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
BOOKIE ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງBOOKIEການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 17:05:04 (UTC+8)

Bookie AI (BOOKIE) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

