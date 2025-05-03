ໂລໂກ້ BlackCoin

BlackCoin ລາຄາ (BLK)

USD

BlackCoin (BLK) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.04835396
$0.04835396$0.04835396
-5.10%(1D)

ລາຄາຂອງ BlackCoin (BLK) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ BlackCoin (BLK) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.04835396USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.07MUSD. BLK ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBlackCoinຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- BlackCoin ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -5.17%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 63.46M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBLK ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BLK MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

BlackCoin (BLK) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ BlackCoin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00264115943090923.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBlackCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002844034.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BlackCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0042293032.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BlackCoin ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00955575368792818.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00264115943090923-5.17%
30 ມື້$ -0.0002844034-0.58%
60 ວັນ$ -0.0042293032-8.74%
90 ວັນ$ -0.00955575368792818-16.50%

BlackCoin (BLK) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ BlackCoin: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.04740949
$ 0.04740949$ 0.04740949

$ 0.05143
$ 0.05143$ 0.05143

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

+1.24%

-5.17%

+0.63%

BlackCoin (BLK) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

--
----

63.46M
63.46M 63.46M

ແມ່ນຫຍັງ BlackCoin (BLK)

BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

BlackCoin (BLK) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ BlackCoin(BLK)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

BLK ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BLK ເຖິງ VND
1,272.4344574
1 BLK ເຖິງ AUD
A$0.074948638
1 BLK ເຖິງ GBP
0.03626547
1 BLK ເຖິງ EUR
0.0425514848
1 BLK ເຖິງ USD
$0.04835396
1 BLK ເຖິງ MYR
RM0.2064714092
1 BLK ເຖິງ TRY
1.8650122372
1 BLK ເຖິງ JPY
¥7.006488804
1 BLK ເຖິງ RUB
3.9983889524
1 BLK ເຖິງ INR
4.0921956348
1 BLK ເຖິງ IDR
Rp792.6877420224
1 BLK ເຖິງ KRW
67.7226222176
1 BLK ເຖິງ PHP
2.6913814136
1 BLK ເຖິງ EGP
￡E.2.4544470096
1 BLK ເຖິງ BRL
R$0.273199874
1 BLK ເຖິງ CAD
C$0.0667284648
1 BLK ເຖິງ BDT
5.894347724
1 BLK ເຖິງ NGN
77.4901221376
1 BLK ເຖິງ UAH
2.011524736
1 BLK ເຖິງ VES
Bs4.15844056
1 BLK ເຖິງ PKR
Rs13.6319484032
1 BLK ເຖິງ KZT
24.8858490536
1 BLK ເຖິງ THB
฿1.600516076
1 BLK ເຖິງ TWD
NT$1.4849501116
1 BLK ເຖິງ AED
د.إ0.1774590332
1 BLK ເຖິງ CHF
Fr0.0396502472
1 BLK ເຖິງ HKD
HK$0.37474319
1 BLK ເຖິງ MAD
.د.م0.4477576696
1 BLK ເຖິງ MXN
$0.9467705368