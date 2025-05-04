ໂລໂກ້ BitcoinSoV

BitcoinSoV ລາຄາ (BSOV)

USD

BitcoinSoV (BSOV) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00240071
$0.00240071$0.00240071
+0.30%(1D)

ລາຄາຂອງ BitcoinSoV (BSOV) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ BitcoinSoV (BSOV) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00240071USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 8.90KUSD. BSOV ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBitcoinSoVຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- BitcoinSoV ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.36%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 3.71M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBSOV ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BSOV MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

BitcoinSoV (BSOV) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ BitcoinSoV ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBitcoinSoV ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000317707.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BitcoinSoV ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001280363.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BitcoinSoV ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001034538222734352.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.36%
30 ມື້$ +0.0000317707+1.32%
60 ວັນ$ -0.0001280363-5.33%
90 ວັນ$ -0.001034538222734352-30.11%

BitcoinSoV (BSOV) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ BitcoinSoV: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0023596
$ 0.0023596$ 0.0023596

$ 0.00240135
$ 0.00240135$ 0.00240135

$ 0.309388
$ 0.309388$ 0.309388

+0.24%

+0.36%

+1.68%

BitcoinSoV (BSOV) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 8.90K
$ 8.90K$ 8.90K

--
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3.71M
3.71M 3.71M

ແມ່ນຫຍັງ BitcoinSoV (BSOV)

BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

BitcoinSoV (BSOV) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ BitcoinSoV(BSOV)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

BSOV ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BSOV ເຖິງ VND
63.17468365
1 BSOV ເຖິງ AUD
A$0.0037211005
1 BSOV ເຖິງ GBP
0.0018005325
1 BSOV ເຖິງ EUR
0.0021126248
1 BSOV ເຖິງ USD
$0.00240071
1 BSOV ເຖິງ MYR
RM0.0102510317
1 BSOV ເຖິງ TRY
0.0925953847
1 BSOV ເຖິງ JPY
¥0.347862879
1 BSOV ເຖິງ RUB
0.1985147099
1 BSOV ເຖິງ INR
0.2031720873
1 BSOV ເຖິງ IDR
Rp39.3558953424
1 BSOV ເຖິງ KRW
3.3623383976
1 BSOV ເຖິງ PHP
0.1336235186
1 BSOV ເຖິງ EGP
￡E.0.1218600396
1 BSOV ເຖິງ BRL
R$0.0135640115
1 BSOV ເຖິງ CAD
C$0.0033129798
1 BSOV ເຖິງ BDT
0.292646549
1 BSOV ເຖິງ NGN
3.8472818176
1 BSOV ເຖິງ UAH
0.099869536
1 BSOV ເຖິງ VES
Bs0.21126248
1 BSOV ເຖິງ PKR
Rs0.6768081632
1 BSOV ເຖິງ KZT
1.2355494086
1 BSOV ເຖິງ THB
฿0.079463501
1 BSOV ເຖິງ TWD
NT$0.0737258041
1 BSOV ເຖິງ AED
د.إ0.0088106057
1 BSOV ເຖິງ CHF
Fr0.0019685822
1 BSOV ເຖິງ HKD
HK$0.0186055025
1 BSOV ເຖິງ MAD
.د.م0.0222305746
1 BSOV ເຖິງ MXN
$0.0470059018