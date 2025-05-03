ໂລໂກ້ BitcoinPoW

BitcoinPoW ລາຄາ (BTCW)

USD

BitcoinPoW (BTCW) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0327093
$0.0327093$0.0327093
-4.90%(1D)

ລາຄາຂອງ BitcoinPoW (BTCW) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ BitcoinPoW (BTCW) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0327093USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 114.76KUSD. BTCW ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBitcoinPoWຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- BitcoinPoW ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.93%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 3.51M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBTCW ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BTCW MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

BitcoinPoW (BTCW) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ BitcoinPoW ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00169899378551014.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBitcoinPoW ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.2912780500.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BitcoinPoW ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1181251230.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BitcoinPoW ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.023608902364169923.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00169899378551014-4.93%
30 ມື້$ +0.2912780500+890.51%
60 ວັນ$ +0.1181251230+361.14%
90 ວັນ$ +0.023608902364169923+259.43%

BitcoinPoW (BTCW) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ BitcoinPoW: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.03251468
$ 0.03251468$ 0.03251468

$ 0.03440829
$ 0.03440829$ 0.03440829

$ 5.9
$ 5.9$ 5.9

-2.38%

-4.93%

-18.25%

BitcoinPoW (BTCW) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 114.76K
$ 114.76K$ 114.76K

--
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3.51M
3.51M 3.51M

ແມ່ນຫຍັງ BitcoinPoW (BTCW)

BitcoinPoW (BTCW) is a revolutionary new cryptocurrency asset that aims to decentralize mining by eliminating mining pools from it's protocol. With a Proof of Work (PoW) and Proof of Transactions (PoT) consensus (otherwise known as PoW/PoT), the block rewards for BitcoinPoW are distributed in a unique way that allows people to mine with a unique risk-reward distribution. By securing the network through a new means of validating previous and current transactions, BitcoinPoW may arguably become one of the most secure blockchains that the market has to offer. Coin supply api: https://explorer.bitcoin-pow.org/api/blockchain/coins

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ BitcoinPoW(BTCW)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

BTCW ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BTCW ເຖິງ VND
860.7452295
1 BTCW ເຖິງ AUD
A$0.050699415
1 BTCW ເຖິງ GBP
0.024531975
1 BTCW ເຖິງ EUR
0.028784184
1 BTCW ເຖິງ USD
$0.0327093
1 BTCW ເຖິງ MYR
RM0.139668711
1 BTCW ເຖິງ TRY
1.261597701
1 BTCW ເຖິງ JPY
¥4.73957757
1 BTCW ເຖິງ RUB
2.706367482
1 BTCW ເຖິງ INR
2.768188059
1 BTCW ເຖິງ IDR
Rp536.217946992
1 BTCW ເຖິງ KRW
45.811337208
1 BTCW ເຖິງ PHP
1.820599638
1 BTCW ເຖິງ EGP
￡E.1.660324068
1 BTCW ເຖິງ BRL
R$0.184807545
1 BTCW ເຖິງ CAD
C$0.045138834
1 BTCW ເຖິງ BDT
3.98726367
1 BTCW ເຖິງ NGN
52.418615808
1 BTCW ເຖິງ UAH
1.36070688
1 BTCW ເຖິງ VES
Bs2.8129998
1 BTCW ເຖິງ PKR
Rs9.221405856
1 BTCW ເຖິງ KZT
16.834168338
1 BTCW ເຖິງ THB
฿1.08267783
1 BTCW ເຖິງ TWD
NT$1.004502603
1 BTCW ເຖິງ AED
د.إ0.120043131
1 BTCW ເຖິງ CHF
Fr0.026821626
1 BTCW ເຖິງ HKD
HK$0.253497075
1 BTCW ເຖິງ MAD
.د.م0.302888118
1 BTCW ເຖິງ MXN
$0.640448094