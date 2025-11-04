Bitcoin Limited Edition (BTCLE) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Bitcoin Limited Edition ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -1.1594784014322.

ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBitcoin Limited Edition ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.6662624360.

ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bitcoin Limited Edition ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.2189570800.

ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bitcoin Limited Edition ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.