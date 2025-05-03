ໂລໂກ້ Billy Bets by Virtuals

Billy Bets by Virtuals ລາຄາ ($BILLY)

USD

Billy Bets by Virtuals ($BILLY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00721614
$0.00721614$0.00721614
-9.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Billy Bets by Virtuals ($BILLY) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Billy Bets by Virtuals ($BILLY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00721561USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 7.22MUSD. $BILLY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBilly Bets by Virtualsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Billy Bets by Virtuals ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -9.93%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1000.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງ$BILLY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.$BILLY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Billy Bets by Virtuals ($BILLY) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Billy Bets by Virtuals ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000796126399067448.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBilly Bets by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0023624643.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Billy Bets by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0053839519.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Billy Bets by Virtuals ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000796126399067448-9.93%
30 ມື້$ +0.0023624643+32.74%
60 ວັນ$ +0.0053839519+74.62%
90 ວັນ$ 0--

Billy Bets by Virtuals ($BILLY) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Billy Bets by Virtuals: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0070111
$ 0.0070111$ 0.0070111

$ 0.00802688
$ 0.00802688$ 0.00802688

$ 0.01538583
$ 0.01538583$ 0.01538583

+2.50%

-9.93%

-10.84%

Billy Bets by Virtuals ($BILLY) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 7.22M
$ 7.22M$ 7.22M

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1000.00M
1000.00M 1000.00M

ແມ່ນຫຍັງ Billy Bets by Virtuals ($BILLY)

Billy Bets is an autonomous AI agent designed to revolutionize the sports betting experience. By integrating SportsTensor intelligence, Sportsdata.io data and tracking and analyzing the behavior of top-performing bettors, Billy delivers accurate and data-driven betting recommendations, serving as an invaluable resource for bettors, providing insights into critical facts and trends tailored to the games they care about. With its advanced analytics and real-time updates, Billy not only empowers users to make more informed decisions in the competitive world of sports betting but also autonomously places these bets itself via on-chain betting sites. Billy is poised to become the most influential sports bettor of all time. Billy is on 24/7, continually improving it's edge, and interacting with its fans online, providing them actionable information that can help them make more informed bets.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Billy Bets by Virtuals ($BILLY) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Billy Bets by Virtuals($BILLY)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

$BILLY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 $BILLY ເຖິງ VND
189.87877715
1 $BILLY ເຖິງ AUD
A$0.0111841955
1 $BILLY ເຖິງ GBP
0.0054117075
1 $BILLY ເຖິງ EUR
0.0063497368
1 $BILLY ເຖິງ USD
$0.00721561
1 $BILLY ເຖິງ MYR
RM0.0308106547
1 $BILLY ເຖິງ TRY
0.2783060777
1 $BILLY ເຖິງ JPY
¥1.045541889
1 $BILLY ເຖິງ RUB
0.5966587909
1 $BILLY ເຖິງ INR
0.6106570743
1 $BILLY ເຖິງ IDR
Rp118.2886695984
1 $BILLY ເຖິງ KRW
10.1058947416
1 $BILLY ເຖິງ PHP
0.4016208526
1 $BILLY ເຖິງ EGP
￡E.0.3662643636
1 $BILLY ເຖິງ BRL
R$0.0407681965
1 $BILLY ເຖິງ CAD
C$0.0099575418
1 $BILLY ເຖິງ BDT
0.879582859
1 $BILLY ເຖິງ NGN
11.5634479616
1 $BILLY ເຖິງ UAH
0.300169376
1 $BILLY ເຖິງ VES
Bs0.62054246
1 $BILLY ເຖິງ PKR
Rs2.0342247712
1 $BILLY ເຖິງ KZT
3.7135858426
1 $BILLY ເຖິງ THB
฿0.238836691
1 $BILLY ເຖິງ TWD
NT$0.2215913831
1 $BILLY ເຖິງ AED
د.إ0.0264812887
1 $BILLY ເຖິງ CHF
Fr0.0059168002
1 $BILLY ເຖິງ HKD
HK$0.0559209775
1 $BILLY ເຖິງ MAD
.د.م0.0668165486
1 $BILLY ເຖິງ MXN
$0.1412816438