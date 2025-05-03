ໂລໂກ້ Bifrost Voucher MANTA

Bifrost Voucher MANTA ລາຄາ (VMANTA)

USD

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.932236
$0.932236$0.932236
+197.50%(1D)

ລາຄາຂອງ Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.932236USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 4.61MUSD. VMANTA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBifrost Voucher MANTAຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Bifrost Voucher MANTA ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +197.51%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 4.95M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງVMANTA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.VMANTA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Bifrost Voucher MANTA ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.618889.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBifrost Voucher MANTA ຖຶງ USD ເປັນ $ +2.5925760966.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bifrost Voucher MANTA ຖຶງ USD ເປັນ $ +1.4144771148.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bifrost Voucher MANTA ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.2618027794972287.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.618889+197.51%
30 ມື້$ +2.5925760966+278.10%
60 ວັນ$ +1.4144771148+151.73%
90 ວັນ$ +0.2618027794972287+39.05%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Bifrost Voucher MANTA: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.296798
$ 0.296798$ 0.296798

$ 0.932236
$ 0.932236$ 0.932236

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

0.00%

+197.51%

+199.19%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

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4.95M
4.95M 4.95M

ແມ່ນຫຍັງ Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) ຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Bifrost Voucher MANTA(VMANTA)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

VMANTA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 VMANTA ເຖິງ VND
24,531.79034
1 VMANTA ເຖິງ AUD
A$1.4449658
1 VMANTA ເຖິງ GBP
0.699177
1 VMANTA ເຖິງ EUR
0.82036768
1 VMANTA ເຖິງ USD
$0.932236
1 VMANTA ເຖິງ MYR
RM3.98064772
1 VMANTA ເຖິງ TRY
35.95634252
1 VMANTA ເຖິງ JPY
¥135.0809964
1 VMANTA ເຖິງ RUB
77.08659484
1 VMANTA ເຖິງ INR
78.89513268
1 VMANTA ເຖິງ IDR
Rp15,282.55493184
1 VMANTA ເຖິງ KRW
1,305.65245216
1 VMANTA ເຖິງ PHP
51.88825576
1 VMANTA ເຖິງ EGP
￡E.47.32029936
1 VMANTA ເຖິງ BRL
R$5.2671334
1 VMANTA ເຖິງ CAD
C$1.28648568
1 VMANTA ເຖິງ BDT
113.6395684
1 VMANTA ເຖິງ NGN
1,493.96412416
1 VMANTA ເຖິງ UAH
38.7810176
1 VMANTA ເຖິງ VES
Bs80.172296
1 VMANTA ເຖິງ PKR
Rs262.81597312
1 VMANTA ເຖິງ KZT
479.78457976
1 VMANTA ເຖິງ THB
฿30.8570116
1 VMANTA ເຖິງ TWD
NT$28.62896756
1 VMANTA ເຖິງ AED
د.إ3.42130612
1 VMANTA ເຖິງ CHF
Fr0.76443352
1 VMANTA ເຖິງ HKD
HK$7.224829
1 VMANTA ເຖິງ MAD
.د.م8.63250536
1 VMANTA ເຖິງ MXN
$18.25318088