ໂລໂກ້ BiFi

BiFi ລາຄາ (BIFI)

USD

BiFi (BIFI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00129408
$0.00129408$0.00129408
-2.60%(1D)

ລາຄາຂອງ BiFi (BIFI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ BiFi (BIFI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00129408USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 756.39KUSD. BIFI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBiFiຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- BiFi ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.68%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 584.85M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBIFI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BIFI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

BiFi (BIFI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ BiFi ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBiFi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000460302.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BiFi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001763261.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BiFi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000438891296515558.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-2.68%
30 ມື້$ -0.0000460302-3.55%
60 ວັນ$ -0.0001763261-13.62%
90 ວັນ$ -0.000438891296515558-25.32%

BiFi (BIFI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ BiFi: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00125772
$ 0.00125772$ 0.00125772

$ 0.00133972
$ 0.00133972$ 0.00133972

$ 0.297469
$ 0.297469$ 0.297469

-0.05%

-2.68%

+5.87%

BiFi (BIFI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 756.39K
$ 756.39K$ 756.39K

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584.85M
584.85M 584.85M

ແມ່ນຫຍັງ BiFi (BIFI)

BiFi token serves multiple functions on BiFi’s multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

BiFi (BIFI) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ BiFi(BIFI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

BIFI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BIFI ເຖິງ VND
34.0537152
1 BIFI ເຖິງ AUD
A$0.002005824
1 BIFI ເຖິງ GBP
0.00097056
1 BIFI ເຖິງ EUR
0.0011387904
1 BIFI ເຖິງ USD
$0.00129408
1 BIFI ເຖິງ MYR
RM0.0055257216
1 BIFI ເຖິງ TRY
0.0499126656
1 BIFI ເຖິງ JPY
¥0.187512192
1 BIFI ເຖິງ RUB
0.1070074752
1 BIFI ເຖິງ INR
0.1095179904
1 BIFI ເຖິງ IDR
Rp21.2144228352
1 BIFI ເຖິງ KRW
1.8124366848
1 BIFI ເຖິງ PHP
0.0720284928
1 BIFI ເຖິງ EGP
￡E.0.0656875008
1 BIFI ເຖິງ BRL
R$0.007311552
1 BIFI ເຖິງ CAD
C$0.0017858304
1 BIFI ເຖິງ BDT
0.157748352
1 BIFI ເຖິງ NGN
2.0738408448
1 BIFI ເຖິງ UAH
0.053833728
1 BIFI ເຖິງ VES
Bs0.11129088
1 BIFI ເຖິງ PKR
Rs0.3648270336
1 BIFI ເຖິງ KZT
0.6660112128
1 BIFI ເຖິງ THB
฿0.042834048
1 BIFI ເຖິງ TWD
NT$0.0397411968
1 BIFI ເຖິງ AED
د.إ0.0047492736
1 BIFI ເຖິງ CHF
Fr0.0010611456
1 BIFI ເຖິງ HKD
HK$0.01002912
1 BIFI ເຖິງ MAD
.د.م0.0119831808
1 BIFI ເຖິງ MXN
$0.0253380864