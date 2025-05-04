Bibox ລາຄາ (BIX)
ລາຄາສົດຂອງ Bibox (BIX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0040085USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 470.60KUSD. BIX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBiboxຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Bibox ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 117.40M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBIX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BIX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Bibox ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBibox ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000918664.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bibox ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001399186.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bibox ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0003108405890288338.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ -0.0000918664
|-2.29%
|60 ວັນ
|$ +0.0001399186
|+3.49%
|90 ວັນ
|$ +0.0003108405890288338
|+8.41%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Bibox: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
--
+5.42%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Bibox is an intelligent transaction platform for blockchain asset, jointly established by a group of senior experts who are enthusiastic about blockchain and have a thorough knowledge in the areas of blockchain, finance and AI, etc. The platform was created to spread the word about digital asset and enable digital assets to facilitate our lives. We also hope that with our continuous efforts and accumulation of knowledge, we will work with our customers to build Bibox into a “world leading and transparent intelligent transaction platform for digital assets” by way of advanced AI technology and perfect user experience. We also want to make Bibox the best place for staff career development. Bibox is the next-generation digital asset exchange that embodies artificial intelligence technology for the first time in digital asset trading, thereby realizing a safer transaction security environment. It has improved the reliability and operability of the exchange itself with its advanced technology, which is known as the world's first personal intelligence digital asset trading platform. The Bibox Token used in the Bibox and the Huobi Token in Huobi are cross-listed on mutual trading platforms.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 BIX ເຖິງ VND
₫105.4836775
|1 BIX ເຖິງ AUD
A$0.006213175
|1 BIX ເຖິງ GBP
￡0.003006375
|1 BIX ເຖິງ EUR
€0.00352748
|1 BIX ເຖິງ USD
$0.0040085
|1 BIX ເຖິງ MYR
RM0.017116295
|1 BIX ເຖິງ TRY
₺0.154607845
|1 BIX ເຖິງ JPY
¥0.58083165
|1 BIX ເຖິງ RUB
₽0.331462865
|1 BIX ເຖິງ INR
₹0.339239355
|1 BIX ເຖິງ IDR
Rp65.71310424
|1 BIX ເຖິງ KRW
₩5.61414476
|1 BIX ເຖິງ PHP
₱0.22311311
|1 BIX ເຖິງ EGP
￡E.0.20347146
|1 BIX ເຖິງ BRL
R$0.022648025
|1 BIX ເຖິງ CAD
C$0.00553173
|1 BIX ເຖິງ BDT
৳0.48863615
|1 BIX ເຖິງ NGN
₦6.42386176
|1 BIX ເຖິງ UAH
₴0.1667536
|1 BIX ເຖິງ VES
Bs0.344731
|1 BIX ເຖິງ PKR
Rs1.13007632
|1 BIX ເຖິງ KZT
₸2.06301461
|1 BIX ເຖິງ THB
฿0.13268135
|1 BIX ເຖິງ TWD
NT$0.123101035
|1 BIX ເຖິງ AED
د.إ0.014711195
|1 BIX ເຖິງ CHF
Fr0.00328697
|1 BIX ເຖິງ HKD
HK$0.031065875
|1 BIX ເຖິງ MAD
.د.م0.03711871
|1 BIX ເຖິງ MXN
$0.07848643