ໂລໂກ້ Berabot

Berabot ລາຄາ (BBOT)

USD

Berabot (BBOT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.01805654
$0.01805654$0.01805654
-7.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Berabot (BBOT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Berabot (BBOT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01805654USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 48.15KUSD. BBOT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBerabotຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Berabot ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -7.28%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 2.66M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBBOT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BBOT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Berabot (BBOT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Berabot ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00141814070401186.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBerabot ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0120680289.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Berabot ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0155670577.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Berabot ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00141814070401186-7.28%
30 ມື້$ -0.0120680289-66.83%
60 ວັນ$ -0.0155670577-86.21%
90 ວັນ$ 0--

Berabot (BBOT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Berabot: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.01782395
$ 0.01782395$ 0.01782395

$ 0.0195651
$ 0.0195651$ 0.0195651

$ 0.244868
$ 0.244868$ 0.244868

-2.21%

-7.28%

-19.53%

Berabot (BBOT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 48.15K
$ 48.15K$ 48.15K

--
----

2.66M
2.66M 2.66M

ແມ່ນຫຍັງ Berabot (BBOT)

First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Berabot(BBOT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

BBOT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BBOT ເຖິງ VND
475.1578501
1 BBOT ເຖິງ AUD
A$0.027987637
1 BBOT ເຖິງ GBP
0.013542405
1 BBOT ເຖິງ EUR
0.0158897552
1 BBOT ເຖິງ USD
$0.01805654
1 BBOT ເຖິງ MYR
RM0.0771014258
1 BBOT ເຖິງ TRY
0.6964407478
1 BBOT ເຖິງ JPY
¥2.616392646
1 BBOT ເຖິງ RUB
1.4930952926
1 BBOT ເຖິງ INR
1.5281249802
1 BBOT ເຖິງ IDR
Rp296.0088050976
1 BBOT ເຖິງ KRW
25.2892676624
1 BBOT ເຖິງ PHP
1.0050270164
1 BBOT ເຖິງ EGP
￡E.0.9165499704
1 BBOT ເຖິງ BRL
R$0.102019451
1 BBOT ເຖິງ CAD
C$0.0249180252
1 BBOT ເຖິງ BDT
2.201092226
1 BBOT ເຖິງ NGN
28.9366887424
1 BBOT ເຖິງ UAH
0.751152064
1 BBOT ເຖິງ VES
Bs1.55286244
1 BBOT ເຖິງ PKR
Rs5.0904997568
1 BBOT ເຖິງ KZT
9.2929788764
1 BBOT ເຖິງ THB
฿0.597671474
1 BBOT ເຖິງ TWD
NT$0.5545163434
1 BBOT ເຖິງ AED
د.إ0.0662675018
1 BBOT ເຖິງ CHF
Fr0.0148063628
1 BBOT ເຖິງ HKD
HK$0.139938185
1 BBOT ເຖິງ MAD
.د.م0.1672035604
1 BBOT ເຖິງ MXN
$0.3535470532