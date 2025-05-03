BENQI Liquid Staked AVAX ລາຄາ (SAVAX)
ລາຄາສົດຂອງ BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 25.17USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 216.58MUSD. SAVAX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBENQI Liquid Staked AVAXຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- BENQI Liquid Staked AVAX ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -2.58%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 8.61M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSAVAX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SAVAX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ BENQI Liquid Staked AVAX ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.66712615367693.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBENQI Liquid Staked AVAX ຖຶງ USD ເປັນ $ +4.1336665830.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BENQI Liquid Staked AVAX ຖຶງ USD ເປັນ $ +1.9850647710.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BENQI Liquid Staked AVAX ຖຶງ USD ເປັນ $ -11.56637687838395.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.66712615367693
|-2.58%
|30 ມື້
|$ +4.1336665830
|+16.42%
|60 ວັນ
|$ +1.9850647710
|+7.89%
|90 ວັນ
|$ -11.56637687838395
|-31.48%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ BENQI Liquid Staked AVAX: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.08%
-2.58%
-4.14%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SAVAX ເຖິງ VND
₫662,348.55
|1 SAVAX ເຖິງ AUD
A$39.0135
|1 SAVAX ເຖິງ GBP
￡18.8775
|1 SAVAX ເຖິງ EUR
€22.1496
|1 SAVAX ເຖິງ USD
$25.17
|1 SAVAX ເຖິງ MYR
RM107.4759
|1 SAVAX ເຖິງ TRY
₺970.8069
|1 SAVAX ເຖິງ JPY
¥3,647.133
|1 SAVAX ເຖິງ RUB
₽2,081.3073
|1 SAVAX ເຖິງ INR
₹2,130.1371
|1 SAVAX ເຖິງ IDR
Rp412,622.8848
|1 SAVAX ເຖິງ KRW
₩35,252.0952
|1 SAVAX ເຖິງ PHP
₱1,400.9622
|1 SAVAX ເຖິງ EGP
￡E.1,277.6292
|1 SAVAX ເຖິງ BRL
R$142.2105
|1 SAVAX ເຖິງ CAD
C$34.7346
|1 SAVAX ເຖິງ BDT
৳3,068.223
|1 SAVAX ເຖິງ NGN
₦40,336.4352
|1 SAVAX ເຖິງ UAH
₴1,047.072
|1 SAVAX ເຖິງ VES
Bs2,164.62
|1 SAVAX ເຖິງ PKR
Rs7,095.9264
|1 SAVAX ເຖິງ KZT
₸12,953.9922
|1 SAVAX ເຖິງ THB
฿833.127
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NT$772.9707
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د.إ92.3739
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Fr20.6394
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HK$195.0675
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.د.م233.0742
|1 SAVAX ເຖິງ MXN
$492.8286