ໂລໂກ້ Ben Pasternak

Ben Pasternak ລາຄາ (PASTERNAK)

USD

Ben Pasternak (PASTERNAK) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00608087
$0.00608087$0.00608087
-28.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Ben Pasternak (PASTERNAK) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Ben Pasternak (PASTERNAK) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00608087USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 6.11MUSD. PASTERNAK ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBen Pasternakຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Ben Pasternak ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -28.96%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.87M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງPASTERNAK ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.PASTERNAK MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Ben Pasternak (PASTERNAK) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Ben Pasternak ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.002479506362081728.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBen Pasternak ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0800458168.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ben Pasternak ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1681509615.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ben Pasternak ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0034999228936949106.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.002479506362081728-28.96%
30 ມື້$ +0.0800458168+1,316.35%
60 ວັນ$ +0.1681509615+2,765.25%
90 ວັນ$ +0.0034999228936949106+135.61%

Ben Pasternak (PASTERNAK) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Ben Pasternak: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00391374
$ 0.00391374$ 0.00391374

$ 0.00904121
$ 0.00904121$ 0.00904121

$ 0.074817
$ 0.074817$ 0.074817

+1.78%

-28.96%

+414.79%

Ben Pasternak (PASTERNAK) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 6.11M
$ 6.11M$ 6.11M

--
----

999.87M
999.87M 999.87M

ແມ່ນຫຍັງ Ben Pasternak (PASTERNAK)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Ben Pasternak (PASTERNAK) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Ben Pasternak(PASTERNAK)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

PASTERNAK ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 PASTERNAK ເຖິງ VND
160.01809405
1 PASTERNAK ເຖິງ AUD
A$0.0094253485
1 PASTERNAK ເຖິງ GBP
0.0045606525
1 PASTERNAK ເຖິງ EUR
0.0053511656
1 PASTERNAK ເຖິງ USD
$0.00608087
1 PASTERNAK ເຖິງ MYR
RM0.0259653149
1 PASTERNAK ເຖິງ TRY
0.2345391559
1 PASTERNAK ເຖິງ JPY
¥0.881118063
1 PASTERNAK ເຖິງ RUB
0.5028271403
1 PASTERNAK ເຖິງ INR
0.5146240281
1 PASTERNAK ເຖິງ IDR
Rp99.6863774928
1 PASTERNAK ເຖິງ KRW
8.5166232872
1 PASTERNAK ເຖິງ PHP
0.3384612242
1 PASTERNAK ເຖິງ EGP
￡E.0.3086649612
1 PASTERNAK ເຖິງ BRL
R$0.0343569155
1 PASTERNAK ເຖິງ CAD
C$0.0083916006
1 PASTERNAK ເຖິງ BDT
0.741258053
1 PASTERNAK ເຖິງ NGN
9.7449590272
1 PASTERNAK ເຖິງ UAH
0.252964192
1 PASTERNAK ເຖິງ VES
Bs0.52295482
1 PASTERNAK ເຖິງ PKR
Rs1.7143188704
1 PASTERNAK ເຖິງ KZT
3.1295805542
1 PASTERNAK ເຖິງ THB
฿0.201276797
1 PASTERNAK ເຖິງ TWD
NT$0.1867435177
1 PASTERNAK ເຖິງ AED
د.إ0.0223167929
1 PASTERNAK ເຖິງ CHF
Fr0.0049863134
1 PASTERNAK ເຖິງ HKD
HK$0.0471267425
1 PASTERNAK ເຖິງ MAD
.د.م0.0563088562
1 PASTERNAK ເຖິງ MXN
$0.1190634346