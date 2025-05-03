ໂລໂກ້ BeethovenX sFTMX

BeethovenX sFTMX ລາຄາ (SFTMX)

USD

BeethovenX sFTMX (SFTMX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.642852
$0.642852$0.642852
-2.30%(1D)

ລາຄາຂອງ BeethovenX sFTMX (SFTMX) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ BeethovenX sFTMX (SFTMX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.642874USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 12.74MUSD. SFTMX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBeethovenX sFTMXຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- BeethovenX sFTMX ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.34%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 19.82M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSFTMX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SFTMX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ BeethovenX sFTMX ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.015427318118931.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBeethovenX sFTMX ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0229441730.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BeethovenX sFTMX ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0563979216.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BeethovenX sFTMX ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.073472812607988.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.015427318118931-2.34%
30 ມື້$ +0.0229441730+3.57%
60 ວັນ$ +0.0563979216+8.77%
90 ວັນ$ +0.073472812607988+12.90%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ BeethovenX sFTMX: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.638583
$ 0.638583$ 0.638583

$ 0.668158
$ 0.668158$ 0.668158

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

+0.52%

-2.34%

+3.70%

BeethovenX sFTMX (SFTMX) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 12.74M
$ 12.74M$ 12.74M

--
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19.82M
19.82M 19.82M

ແມ່ນຫຍັງ BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

BeethovenX sFTMX (SFTMX) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ BeethovenX sFTMX(SFTMX)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SFTMX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SFTMX ເຖິງ VND
16,917.22931
1 SFTMX ເຖິງ AUD
A$0.9964547
1 SFTMX ເຖິງ GBP
0.4821555
1 SFTMX ເຖິງ EUR
0.56572912
1 SFTMX ເຖິງ USD
$0.642874
1 SFTMX ເຖິງ MYR
RM2.74507198
1 SFTMX ເຖິງ TRY
24.79565018
1 SFTMX ເຖິງ JPY
¥93.1524426
1 SFTMX ເຖິງ RUB
53.15925106
1 SFTMX ເຖິງ INR
54.40642662
1 SFTMX ເຖິງ IDR
Rp10,538.91634656
1 SFTMX ເຖິງ KRW
900.38360944
1 SFTMX ເຖິງ PHP
35.78236684
1 SFTMX ເຖິງ EGP
￡E.32.63228424
1 SFTMX ເຖິງ BRL
R$3.6322381
1 SFTMX ເຖິງ CAD
C$0.88716612
1 SFTMX ເຖິງ BDT
78.3663406
1 SFTMX ເຖິງ NGN
1,030.24415744
1 SFTMX ເຖິງ UAH
26.7435584
1 SFTMX ເຖິງ VES
Bs55.287164
1 SFTMX ເຖິງ PKR
Rs181.23903808
1 SFTMX ເຖິງ KZT
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1 SFTMX ເຖິງ THB
฿21.2791294
1 SFTMX ເຖິງ TWD
NT$19.74266054
1 SFTMX ເຖິງ AED
د.إ2.35934758
1 SFTMX ເຖິງ CHF
Fr0.52715668
1 SFTMX ເຖິງ HKD
HK$4.9822735
1 SFTMX ເຖິງ MAD
.د.م5.95301324
1 SFTMX ເຖິງ MXN
$12.58747292