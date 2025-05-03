Bear Bull ລາຄາ (BRB)
ລາຄາສົດຂອງ Bear Bull (BRB) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00430207USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 437.81KUSD. BRB ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBear Bullຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Bear Bull ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.17%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 100.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBRB ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BRB MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Bear Bull ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBear Bull ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0007690401.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bear Bull ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0019900317.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bear Bull ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.007822102351550605.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-1.17%
|30 ມື້
|$ -0.0007690401
|-17.87%
|60 ວັນ
|$ -0.0019900317
|-46.25%
|90 ວັນ
|$ -0.007822102351550605
|-64.51%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Bear Bull: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-1.93%
-1.17%
-0.97%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 BRB ເຖິງ VND
₫113.20897205
|1 BRB ເຖິງ AUD
A$0.0066682085
|1 BRB ເຖິງ GBP
￡0.0032265525
|1 BRB ເຖິງ EUR
€0.0037858216
|1 BRB ເຖິງ USD
$0.00430207
|1 BRB ເຖິງ MYR
RM0.0183698389
|1 BRB ເຖິງ TRY
₺0.1659308399
|1 BRB ເຖິງ JPY
¥0.623369943
|1 BRB ເຖິງ RUB
₽0.3557381683
|1 BRB ເຖິງ INR
₹0.3640841841
|1 BRB ເຖິງ IDR
Rp70.5257264208
|1 BRB ເຖິງ KRW
₩6.0253071592
|1 BRB ເຖິງ PHP
₱0.2394532162
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￡E.0.2183730732
|1 BRB ເຖິງ BRL
R$0.0243066955
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C$0.0059368566
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৳0.524422333
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₦6.8943252992
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₴0.178966112
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Bs0.36997802
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Rs1.2128395744
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₸2.2141033462
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฿0.142398517
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NT$0.1321165697
|1 BRB ເຖິງ AED
د.إ0.0157885969
|1 BRB ເຖິງ CHF
Fr0.0035276974
|1 BRB ເຖິງ HKD
HK$0.0333410425
|1 BRB ເຖິງ MAD
.د.م0.0398371682
|1 BRB ເຖິງ MXN
$0.0842345306