ໂລໂກ້ Bear Bull

Bear Bull ລາຄາ (BRB)

USD

Bear Bull (BRB) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00430207
$0.00430207$0.00430207
-1.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Bear Bull (BRB) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Bear Bull (BRB) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00430207USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 437.81KUSD. BRB ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBear Bullຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Bear Bull ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.17%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 100.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBRB ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BRB MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Bear Bull (BRB) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Bear Bull ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBear Bull ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0007690401.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bear Bull ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0019900317.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bear Bull ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.007822102351550605.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-1.17%
30 ມື້$ -0.0007690401-17.87%
60 ວັນ$ -0.0019900317-46.25%
90 ວັນ$ -0.007822102351550605-64.51%

Bear Bull (BRB) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Bear Bull: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00426443
$ 0.00426443$ 0.00426443

$ 0.00439733
$ 0.00439733$ 0.00439733

$ 0.01811855
$ 0.01811855$ 0.01811855

-1.93%

-1.17%

-0.97%

Bear Bull (BRB) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 437.81K
$ 437.81K$ 437.81K

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100.00M
100.00M 100.00M

ແມ່ນຫຍັງ Bear Bull (BRB)

BearBull ($BRB) is a unique meme token built on the XRPL blockchain, symbolizing the eternal clash between bulls and bears in the crypto market. More than just a meme, BearBull represents resilience, strength, and the dynamic spirit of traders worldwide. With a fast-growing community and innovative utility on the horizon, $BRB is poised to become a standout token in the XRPL ecosystem. Whether you’re bullish or bearish, BearBull unites everyone in the pursuit of market success.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Bear Bull(BRB)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

BRB ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BRB ເຖິງ VND
113.20897205
1 BRB ເຖິງ AUD
A$0.0066682085
1 BRB ເຖິງ GBP
0.0032265525
1 BRB ເຖິງ EUR
0.0037858216
1 BRB ເຖິງ USD
$0.00430207
1 BRB ເຖິງ MYR
RM0.0183698389
1 BRB ເຖິງ TRY
0.1659308399
1 BRB ເຖິງ JPY
¥0.623369943
1 BRB ເຖິງ RUB
0.3557381683
1 BRB ເຖິງ INR
0.3640841841
1 BRB ເຖິງ IDR
Rp70.5257264208
1 BRB ເຖິງ KRW
6.0253071592
1 BRB ເຖິງ PHP
0.2394532162
1 BRB ເຖິງ EGP
￡E.0.2183730732
1 BRB ເຖິງ BRL
R$0.0243066955
1 BRB ເຖິງ CAD
C$0.0059368566
1 BRB ເຖິງ BDT
0.524422333
1 BRB ເຖິງ NGN
6.8943252992
1 BRB ເຖິງ UAH
0.178966112
1 BRB ເຖິງ VES
Bs0.36997802
1 BRB ເຖິງ PKR
Rs1.2128395744
1 BRB ເຖິງ KZT
2.2141033462
1 BRB ເຖິງ THB
฿0.142398517
1 BRB ເຖິງ TWD
NT$0.1321165697
1 BRB ເຖິງ AED
د.إ0.0157885969
1 BRB ເຖິງ CHF
Fr0.0035276974
1 BRB ເຖິງ HKD
HK$0.0333410425
1 BRB ເຖິງ MAD
.د.م0.0398371682
1 BRB ເຖິງ MXN
$0.0842345306