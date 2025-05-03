ໂລໂກ້ Balanced

Balanced ລາຄາ (BALN)

USD

Balanced (BALN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.081196
$0.081196$0.081196
-2.40%(1D)

ລາຄາຂອງ Balanced (BALN) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Balanced (BALN) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.081183USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.13MUSD. BALN ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBalancedຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Balanced ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.61%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 26.26M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBALN ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BALN MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Balanced (BALN) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Balanced ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00217700065581517.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBalanced ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0017325264.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Balanced ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0244219084.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Balanced ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.07413780877570387.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00217700065581517-2.61%
30 ມື້$ +0.0017325264+2.13%
60 ວັນ$ -0.0244219084-30.08%
90 ວັນ$ -0.07413780877570387-47.73%

Balanced (BALN) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Balanced: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.08109
$ 0.08109$ 0.08109

$ 0.083942
$ 0.083942$ 0.083942

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

-0.07%

-2.61%

-12.70%

Balanced (BALN) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

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26.26M
26.26M 26.26M

ແມ່ນຫຍັງ Balanced (BALN)

BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Balanced (BALN) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Balanced(BALN)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

BALN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BALN ເຖິງ VND
2,136.330645
1 BALN ເຖິງ AUD
A$0.12583365
1 BALN ເຖິງ GBP
0.06088725
1 BALN ເຖິງ EUR
0.07144104
1 BALN ເຖິງ USD
$0.081183
1 BALN ເຖິງ MYR
RM0.34665141
1 BALN ເຖິງ TRY
3.13122831
1 BALN ເຖິງ JPY
¥11.7634167
1 BALN ເຖິງ RUB
6.71302227
1 BALN ເຖິງ INR
6.87051729
1 BALN ເຖິງ IDR
Rp1,330.86863952
1 BALN ເຖິງ KRW
113.70166248
1 BALN ເຖິງ PHP
4.51864578
1 BALN ເຖິງ EGP
￡E.4.12084908
1 BALN ເຖິງ BRL
R$0.45868395
1 BALN ເຖິງ CAD
C$0.11203254
1 BALN ເຖິງ BDT
9.8962077
1 BALN ເຖິງ NGN
130.10062848
1 BALN ເຖິງ UAH
3.3772128
1 BALN ເຖິງ VES
Bs6.981738
1 BALN ເຖິງ PKR
Rs22.88711136
1 BALN ເຖິງ KZT
41.78164278
1 BALN ເຖິງ THB
฿2.6871573
1 BALN ເຖິງ TWD
NT$2.49312993
1 BALN ເຖິງ AED
د.إ0.29794161
1 BALN ເຖິງ CHF
Fr0.06657006
1 BALN ເຖິງ HKD
HK$0.62916825
1 BALN ເຖິງ MAD
.د.م0.75175458
1 BALN ເຖິງ MXN
$1.58956314