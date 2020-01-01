BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Tokenomics
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) ຂໍ້ມູນ
BabyMarvin Inu is an innovative meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. Inspired by the playful spirit of meme culture, BabyMarvin Inu aims to create a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community-driven initiatives. Our project focuses on building a strong community around the token, leveraging social media and creative marketing strategies to enhance visibility and adoption. With a commitment to transparency and security, BabyMarvin Inu is poised to become a beloved token among meme enthusiasts and crypto investors alike. Join us on this exciting journey and be part of the BabyMarvin Inu family!
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ
ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບBabyMarvin Inu (BABYMARVIN), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) Tokenomics: ລາຍລະອຽດຂອງການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກໍລະນີການນໍາໃຊ້
ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.
ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:
ການສະໜອງທັງໝົດ:
ຈໍານວນສູງສຸດຂອງBABYMARVIN ໂທເຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ.
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.
ການສະໜອງສູງສຸດ:
ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນBABYMARVIN ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.
ອັດຕາເງິນເຟີ້:
ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.
ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.
FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.
ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈBABYMARVIN's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງBABYMARVINໂທເຄັນກັນເທາະ!
BABYMARVIN ການຄາດເດົາລາຄາ
ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງBABYMARVIN ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກBABYMARVINເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂໍ້ມູນ Tokenomics ໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ.