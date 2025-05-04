BabyBNBTiger ລາຄາ (BABYBNBTIG)
ລາຄາສົດຂອງ BabyBNBTiger (BABYBNBTIG) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. BABYBNBTIG ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBabyBNBTigerຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- BabyBNBTiger ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.75%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBABYBNBTIG ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BABYBNBTIG MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ BabyBNBTiger ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBabyBNBTiger ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.0000000000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BabyBNBTiger ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.0000000000.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BabyBNBTiger ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000000000000000000961184580648818.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0.0
|-0.75%
|30 ມື້
|$ 0.0000000000
|-0.44%
|60 ວັນ
|$ 0.0000000000
|-72.32%
|90 ວັນ
|$ -0.0000000000000000000961184580648818
|-100.00%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ BabyBNBTiger: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.16%
-0.75%
-4.42%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
BabyBNBTiger is the king of beasts. He is a symbol of victory and strength. A small tiger cub with a big heart, brave and strong, kind and merciless. Bears fear him, and bulls love and respect him. He came to conquer scam, disappointments and losses. Everyone who follows him will gain financial wellbeing and prosperity. His older brother $BNBTiger managed to surprise everyone and rose in price an incredible 2243772%. Our little one will be able to repeat the success of his predecessor, so don't miss out on the golden opportunity to make a lot of X. The total number of 10.000.000.000.000.000.000.000.000 tokens, we will destroy 50%! Let's start from scratch and remove zeros. Let's make a record together!
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ VND
₫0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ AUD
A$0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ GBP
￡0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ EUR
€0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ USD
$0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ MYR
RM0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ TRY
₺0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ JPY
¥0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ RUB
₽0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ INR
₹0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ IDR
Rp0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ KRW
₩0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ PHP
₱0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ EGP
￡E.0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ BRL
R$0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ CAD
C$0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ BDT
৳0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ NGN
₦0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ UAH
₴0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ VES
Bs0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ PKR
Rs0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ KZT
₸0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ THB
฿0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ TWD
NT$0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ AED
د.إ0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ CHF
Fr0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ HKD
HK$0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ MAD
.د.م0
|1 BABYBNBTIG ເຖິງ MXN
$0