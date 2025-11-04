ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດBaby DOWGEຂອງມື້ນີ້0 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBABY DOWGEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBABY DOWGEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ BABY DOWGE

BABY DOWGE ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ BABY DOWGE

BABY DOWGE ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

BABY DOWGE Tokenomics

BABY DOWGE ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Baby DOWGE

Baby DOWGE ລາຄາ (BABY DOWGE)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 BABY DOWGE ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00025546
$0.00025546$0.00025546
-21.60%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Baby DOWGE (BABY DOWGE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:10:43 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0
$ 0$ 0
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0
$ 0$ 0
ສູງກວ່າ 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00323566
$ 0.00323566$ 0.00323566

$ 0
$ 0$ 0

-1.53%

-22.08%

-26.73%

-26.73%

Baby DOWGE (BABY DOWGE) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ --. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, BABY DOWGEມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. BABY DOWGEລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00323566, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, BABY DOWGEມີການປ່ຽນແປງ-1.53%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -22.08%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -26.73%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 254.09K
$ 254.09K$ 254.09K

--
----

$ 254.09K
$ 254.09K$ 254.09K

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,668.125517
999,971,668.125517 999,971,668.125517

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານBaby DOWGEການຊື້ຂາຍ$ 254.09K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງBABY DOWGEແມ່ນ999.97Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ999971668.125517. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 254.09K.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Baby DOWGE ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBaby DOWGE ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Baby DOWGE ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Baby DOWGE ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-22.08%
30 ມື້$ 0-63.79%
60 ວັນ$ 0-18.83%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Baby DOWGE (BABY DOWGE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Baby DOWGE ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Baby DOWGE (BABY DOWGE) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບBaby DOWGE.

ກວດເບິ່ງການBaby DOWGEຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

BABY DOWGE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBaby DOWGE (BABY DOWGE) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BABY DOWGE ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Baby DOWGE(BABY DOWGE)

ມື້ນີ້ມີBaby DOWGE (BABY DOWGE) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ BABY DOWGEແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາBABY DOWGEປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​BABY DOWGEປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງBaby DOWGE?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງBABY DOWGE​ແມ່ນ​$ 254.09K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງBABY DOWGE?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນBABY DOWGEແມ່ນ 999.97M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງBABY DOWGE?
BABY DOWGE ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.00323566 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງBABY DOWGE?
BABY DOWGEຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດBABY DOWGE?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການBABY DOWGEແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້BABY DOWGEຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
BABY DOWGE ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງBABY DOWGEການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 16:10:43 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

