b0rder1ess ລາຄາ (B01)
ລາຄາສົດຂອງ b0rder1ess (B01) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.141376USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. B01 ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດb0rder1essຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- b0rder1ess ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ --
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງB01 ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.B01 MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ b0rder1ess ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງb0rder1ess ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0111355089.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ b0rder1ess ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0250931514.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ b0rder1ess ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.08726071675730285.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|--
|30 ມື້
|$ -0.0111355089
|-7.87%
|60 ວັນ
|$ -0.0250931514
|-17.74%
|90 ວັນ
|$ -0.08726071675730285
|-38.16%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ b0rder1ess: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
--
-2.63%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
b0rder1ess is a community-driven ecosystem aiming to expand Web3 beyond existing boundaries. We offer a range of technological solutions and curated NFT collections with a focus on enhancing the stability and functionality of NFTs. At the heart of b0rder1ess is our innovative tech, crafted in b0rder1ess.1ab. This includes the Native Assurance Protocol (NAP), Avatar Standalone Identity (ASI) dApp, and Self-Organizing Communities (SOC) dApp. These cutting-edge solutions ensure liquidity, enhance user experience, and foster robust community involvement. Our NFT collection, created by b0rder1ess.studi0, is pivotal to our ecosystem. It empowers NFT owners to actively engage in governance, influencing the ecosystem's direction through decentralised decision-making. The driving force behind our ecosystem is the b01 native utility token. This token not only energises various products within our ecosystem but also adds value through unique assurance mechanisms.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 B01 ເຖິງ VND
₫3,720.30944
|1 B01 ເຖິງ AUD
A$0.2191328
|1 B01 ເຖິງ GBP
￡0.106032
|1 B01 ເຖິງ EUR
€0.12441088
|1 B01 ເຖິງ USD
$0.141376
|1 B01 ເຖິງ MYR
RM0.60367552
|1 B01 ເຖິງ TRY
₺5.45287232
|1 B01 ເຖິງ JPY
¥20.4853824
|1 B01 ເຖິງ RUB
₽11.69038144
|1 B01 ເຖິງ INR
₹11.96465088
|1 B01 ເຖິງ IDR
Rp2,317.63897344
|1 B01 ເຖິງ KRW
₩198.00557056
|1 B01 ເຖິງ PHP
₱7.86898816
|1 B01 ເຖິງ EGP
￡E.7.17624576
|1 B01 ເຖິງ BRL
R$0.7987744
|1 B01 ເຖິງ CAD
C$0.19509888
|1 B01 ເຖິງ BDT
৳17.2337344
|1 B01 ເຖິງ NGN
₦226.56352256
|1 B01 ເຖິງ UAH
₴5.8812416
|1 B01 ເຖິງ VES
Bs12.441088
|1 B01 ເຖິງ PKR
Rs39.85672192
|1 B01 ເຖິງ KZT
₸72.76057216
|1 B01 ເຖິງ THB
฿4.6795456
|1 B01 ເຖິງ TWD
NT$4.34165696
|1 B01 ເຖິງ AED
د.إ0.51884992
|1 B01 ເຖິງ CHF
Fr0.11592832
|1 B01 ເຖິງ HKD
HK$1.095664
|1 B01 ເຖິງ MAD
.د.م1.30914176
|1 B01 ເຖິງ MXN
$2.76814208