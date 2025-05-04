ໂລໂກ້ Axis DeFi

Axis DeFi ລາຄາ (AXIS)

USD

Axis DeFi (AXIS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.03521793
$0.03521793$0.03521793
-5.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Axis DeFi (AXIS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Axis DeFi (AXIS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.03521793USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 256.47KUSD. AXIS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAxis DeFiຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Axis DeFi ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -5.16%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 7.28M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAXIS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AXIS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Axis DeFi (AXIS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Axis DeFi ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00191766213038216.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAxis DeFi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0026285042.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Axis DeFi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0034030733.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Axis DeFi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00664432561838036.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00191766213038216-5.16%
30 ມື້$ -0.0026285042-7.46%
60 ວັນ$ -0.0034030733-9.66%
90 ວັນ$ -0.00664432561838036-15.87%

Axis DeFi (AXIS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Axis DeFi: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.03346773
$ 0.03346773$ 0.03346773

$ 0.04112417
$ 0.04112417$ 0.04112417

$ 4.46
$ 4.46$ 4.46

+1.58%

-5.16%

-1.46%

Axis DeFi (AXIS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 256.47K
$ 256.47K$ 256.47K

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7.28M
7.28M 7.28M

ແມ່ນຫຍັງ Axis DeFi (AXIS)

AXIS will create an open financial system by building the first dedicated DeFi superchain. With complete Wall Street trading capabilities on-chain, it will bridge various DeFi assets across blockchains. Axis DeFi is the future of open finance.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Axis DeFi (AXIS) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Axis DeFi(AXIS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AXIS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AXIS ເຖິງ VND
926.75982795
1 AXIS ເຖິງ AUD
A$0.0545877915
1 AXIS ເຖິງ GBP
0.0264134475
1 AXIS ເຖິງ EUR
0.0309917784
1 AXIS ເຖິງ USD
$0.03521793
1 AXIS ເຖິງ MYR
RM0.1503805611
1 AXIS ເຖິງ TRY
1.3583555601
1 AXIS ເຖິງ JPY
¥5.103078057
1 AXIS ເຖິງ RUB
2.9121706317
1 AXIS ເຖິງ INR
2.9804934159
1 AXIS ເຖິງ IDR
Rp577.3430223792
1 AXIS ເຖິງ KRW
49.3248240408
1 AXIS ເຖິງ PHP
1.9602299838
1 AXIS ເຖິງ EGP
￡E.1.7876621268
1 AXIS ເຖິງ BRL
R$0.1989813045
1 AXIS ເຖິງ CAD
C$0.0486007434
1 AXIS ເຖິງ BDT
4.293065667
1 AXIS ເຖິງ NGN
56.4388459008
1 AXIS ເຖິງ UAH
1.465065888
1 AXIS ເຖິງ VES
Bs3.02874198
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Rs9.9286388256
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1 AXIS ເຖິງ THB
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NT$1.0815426303
1 AXIS ເຖິງ AED
د.إ0.1292498031
1 AXIS ເຖິງ CHF
Fr0.0288787026
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HK$0.2729389575
1 AXIS ເຖິງ MAD
.د.م0.3261180318
1 AXIS ເຖິງ MXN
$0.6895670694