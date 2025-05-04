Axis DeFi ລາຄາ (AXIS)
ລາຄາສົດຂອງ Axis DeFi (AXIS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.03521793USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 256.47KUSD. AXIS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAxis DeFiຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Axis DeFi ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -5.16%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 7.28M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAXIS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AXIS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Axis DeFi ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00191766213038216.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAxis DeFi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0026285042.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Axis DeFi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0034030733.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Axis DeFi ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00664432561838036.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00191766213038216
|-5.16%
|30 ມື້
|$ -0.0026285042
|-7.46%
|60 ວັນ
|$ -0.0034030733
|-9.66%
|90 ວັນ
|$ -0.00664432561838036
|-15.87%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Axis DeFi: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+1.58%
-5.16%
-1.46%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
AXIS will create an open financial system by building the first dedicated DeFi superchain. With complete Wall Street trading capabilities on-chain, it will bridge various DeFi assets across blockchains. Axis DeFi is the future of open finance.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 AXIS ເຖິງ VND
₫926.75982795
|1 AXIS ເຖິງ AUD
A$0.0545877915
|1 AXIS ເຖິງ GBP
￡0.0264134475
|1 AXIS ເຖິງ EUR
€0.0309917784
|1 AXIS ເຖິງ USD
$0.03521793
|1 AXIS ເຖິງ MYR
RM0.1503805611
|1 AXIS ເຖິງ TRY
₺1.3583555601
|1 AXIS ເຖິງ JPY
¥5.103078057
|1 AXIS ເຖິງ RUB
₽2.9121706317
|1 AXIS ເຖິງ INR
₹2.9804934159
|1 AXIS ເຖິງ IDR
Rp577.3430223792
|1 AXIS ເຖິງ KRW
₩49.3248240408
|1 AXIS ເຖິງ PHP
₱1.9602299838
|1 AXIS ເຖິງ EGP
￡E.1.7876621268
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R$0.1989813045
|1 AXIS ເຖິງ CAD
C$0.0486007434
|1 AXIS ເຖິງ BDT
৳4.293065667
|1 AXIS ເຖິງ NGN
₦56.4388459008
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₴1.465065888
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Bs3.02874198
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₸18.1252598538
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฿1.165713483
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NT$1.0815426303
|1 AXIS ເຖິງ AED
د.إ0.1292498031
|1 AXIS ເຖິງ CHF
Fr0.0288787026
|1 AXIS ເຖິງ HKD
HK$0.2729389575
|1 AXIS ເຖິງ MAD
.د.م0.3261180318
|1 AXIS ເຖິງ MXN
$0.6895670694