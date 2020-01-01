Axelar (AXL) Tokenomics

Axelar (AXL) Tokenomics

ຄົ້ນພົບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບ Axelar (AXL), ລວມທັງການສະຫນອງໂທເຄັນ, ຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ.
Axelar (AXL) ຂໍ້ມູນ

Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus.

Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission.

The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token.

Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above.

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:
https://axelar.network/
ເຈ້ຍຂາວ:
https://axelar.network/axelar_whitepaper.pdf

Axelar (AXL) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ

ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບAxelar (AXL), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.

ອັດຕາຕະຫຼາດ:
$ 334.25M
$ 334.25M$ 334.25M
ການສະໜອງທັງໝົດ:
$ 1.22B
$ 1.22B$ 1.22B
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
$ 1.03B
$ 1.03B$ 1.03B
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
$ 393.25M
$ 393.25M$ 393.25M
ສູງຕະຫຼອດເວລາ:
$ 2.64
$ 2.64$ 2.64
ຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ:
$ 0.274681
$ 0.274681$ 0.274681
ລາຄາປັດຈຸບັນ:
$ 0.323615
$ 0.323615$ 0.323615

Axelar (AXL) Tokenomics: ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ ​ແລະ​ ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​

ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ Axelar (AXL) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.

ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:

ການສະໜອງທັງໝົດ:

ຈໍາ​ນວນ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງAXL ໂທເຄັນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ ຫຼື ​ຈະ​ເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​.

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:

ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.

ການສະໜອງສູງສຸດ:

ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນAXL ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.

FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):

ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້:

ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?

ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.

ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.

ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.

FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.

ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈAXL's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງAXLໂທເຄັນກັນເທາະ!

