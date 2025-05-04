ໂລໂກ້ Aventa

Aventa ລາຄາ (AVENT)

USD

Aventa (AVENT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00034322
$0.00034322$0.00034322
+0.50%(1D)

ລາຄາຂອງ Aventa (AVENT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Aventa (AVENT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00034284USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 343.26KUSD. AVENT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAventaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Aventa ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.49%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00B USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAVENT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AVENT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Aventa (AVENT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Aventa ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAventa ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000983646.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aventa ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002392422.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aventa ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0015901652103254192.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.49%
30 ມື້$ -0.0000983646-28.69%
60 ວັນ$ -0.0002392422-69.78%
90 ວັນ$ -0.0015901652103254192-82.26%

Aventa (AVENT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Aventa: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00033708
$ 0.00033708$ 0.00033708

$ 0.00034512
$ 0.00034512$ 0.00034512

$ 0.00818993
$ 0.00818993$ 0.00818993

-0.05%

+0.49%

-34.82%

Aventa (AVENT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 343.26K
$ 343.26K$ 343.26K

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

ແມ່ນຫຍັງ Aventa (AVENT)

Aventa is a game changing crypto project that transforms the Web3 ecosystem with secure, AI-powered, multi-blockchain utilities, all seamlessly integrated into the flagship EVM based Aventa Chain. Utilities include an advanced AI chat bot (with features such as image generation, basic chart analysis etc), a contract scanner, a P2E game, NFTs and many more not yet announced. Aventa is looking to create the new generation of AI blockchain integration

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Aventa(AVENT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AVENT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AVENT ເຖິງ VND
9.0218346
1 AVENT ເຖິງ AUD
A$0.000531402
1 AVENT ເຖິງ GBP
0.00025713
1 AVENT ເຖິງ EUR
0.0003016992
1 AVENT ເຖິງ USD
$0.00034284
1 AVENT ເຖິງ MYR
RM0.0014639268
1 AVENT ເຖິງ TRY
0.0132233388
1 AVENT ເຖິງ JPY
¥0.049677516
1 AVENT ເຖິງ RUB
0.0283494396
1 AVENT ເຖິງ INR
0.0290145492
1 AVENT ເຖິງ IDR
Rp5.6203269696
1 AVENT ເຖິງ KRW
0.4801679904
1 AVENT ເຖິງ PHP
0.0190824744
1 AVENT ເຖິງ EGP
￡E.0.0174025584
1 AVENT ເຖິງ BRL
R$0.001937046
1 AVENT ເຖິງ CAD
C$0.0004731192
1 AVENT ເຖິງ BDT
0.041792196
1 AVENT ເຖິງ NGN
0.5494216704
1 AVENT ເຖິງ UAH
0.014262144
1 AVENT ເຖິງ VES
Bs0.02948424
1 AVENT ເຖິງ PKR
Rs0.0966534528
1 AVENT ເຖິງ KZT
0.1764460344
1 AVENT ເຖິງ THB
฿0.011348004
1 AVENT ເຖິງ TWD
NT$0.0105286164
1 AVENT ເຖິງ AED
د.إ0.0012582228
1 AVENT ເຖິງ CHF
Fr0.0002811288
1 AVENT ເຖິງ HKD
HK$0.00265701
1 AVENT ເຖິງ MAD
.د.م0.0031746984
1 AVENT ເຖິງ MXN
$0.0067128072