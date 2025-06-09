Autonomous Virtual Beings ລາຄາ (AVB)
ລາຄາສົດຂອງ Autonomous Virtual Beings (AVB) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00227321USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.27MUSD. AVB ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAutonomous Virtual Beingsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Autonomous Virtual Beings ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +7.00%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.94M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAVB ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AVB MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Autonomous Virtual Beings ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00014878.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAutonomous Virtual Beings ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0006311949.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Autonomous Virtual Beings ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000590020.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Autonomous Virtual Beings ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001196797394519615.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00014878
|+7.00%
|30 ມື້
|$ -0.0006311949
|-27.76%
|60 ວັນ
|$ -0.0000590020
|-2.59%
|90 ວັນ
|$ -0.001196797394519615
|-34.48%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Autonomous Virtual Beings: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.49%
+7.00%
-10.88%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 AVB ເຖິງ VND
₫59.81952115
|1 AVB ເຖິງ AUD
A$0.0034780113
|1 AVB ເຖິງ GBP
￡0.0016594433
|1 AVB ເຖິງ EUR
€0.0019776927
|1 AVB ເຖິງ USD
$0.00227321
|1 AVB ເຖິງ MYR
RM0.0096156783
|1 AVB ເຖິງ TRY
₺0.0891552962
|1 AVB ເຖິງ JPY
¥0.3289562191
|1 AVB ເຖິງ RUB
₽0.17958359
|1 AVB ເຖິງ INR
₹0.1947686328
|1 AVB ເຖິງ IDR
Rp37.2657317424
|1 AVB ເຖິງ KRW
₩3.0844049885
|1 AVB ເຖິງ PHP
₱0.1268678501
|1 AVB ເຖິງ EGP
￡E.0.1128194123
|1 AVB ເຖິງ BRL
R$0.0126845118
|1 AVB ເຖິງ CAD
C$0.0031142977
|1 AVB ເຖິງ BDT
৳0.2778089941
|1 AVB ເຖິງ NGN
₦3.5463439926
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₴0.0944518755
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Bs0.22277458
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Rs0.6414089336
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₸1.156836569
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฿0.0744021633
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NT$0.0680599074
|1 AVB ເຖິງ AED
د.إ0.0083426807
|1 AVB ເຖິງ CHF
Fr0.0018640322
|1 AVB ເຖິງ HKD
HK$0.0178219664
|1 AVB ເຖິງ MAD
.د.م0.0208226036
|1 AVB ເຖິງ MXN
$0.0433046505