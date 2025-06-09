ໂລໂກ້ Autonomous Virtual Beings

Autonomous Virtual Beings ລາຄາ (AVB)

USD

Autonomous Virtual Beings (AVB) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00227321
$0.00227321$0.00227321
+7.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Autonomous Virtual Beings (AVB) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Autonomous Virtual Beings (AVB) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00227321USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.27MUSD. AVB ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAutonomous Virtual Beingsຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Autonomous Virtual Beings ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +7.00%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.94M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAVB ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AVB MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Autonomous Virtual Beings (AVB) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Autonomous Virtual Beings ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00014878.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAutonomous Virtual Beings ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0006311949.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Autonomous Virtual Beings ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000590020.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Autonomous Virtual Beings ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001196797394519615.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00014878+7.00%
30 ມື້$ -0.0006311949-27.76%
60 ວັນ$ -0.0000590020-2.59%
90 ວັນ$ -0.001196797394519615-34.48%

Autonomous Virtual Beings (AVB) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Autonomous Virtual Beings: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00210999
$ 0.00210999$ 0.00210999

$ 0.00233237
$ 0.00233237$ 0.00233237

$ 0.077253
$ 0.077253$ 0.077253

-0.49%

+7.00%

-10.88%

Autonomous Virtual Beings (AVB) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
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999.94M
999.94M 999.94M

ແມ່ນຫຍັງ Autonomous Virtual Beings (AVB)

$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Autonomous Virtual Beings (AVB) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Autonomous Virtual Beings(AVB)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AVB ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AVB ເຖິງ VND
59.81952115
1 AVB ເຖິງ AUD
A$0.0034780113
1 AVB ເຖິງ GBP
0.0016594433
1 AVB ເຖິງ EUR
0.0019776927
1 AVB ເຖິງ USD
$0.00227321
1 AVB ເຖິງ MYR
RM0.0096156783
1 AVB ເຖິງ TRY
0.0891552962
1 AVB ເຖິງ JPY
¥0.3289562191
1 AVB ເຖິງ RUB
0.17958359
1 AVB ເຖິງ INR
0.1947686328
1 AVB ເຖິງ IDR
Rp37.2657317424
1 AVB ເຖິງ KRW
3.0844049885
1 AVB ເຖິງ PHP
0.1268678501
1 AVB ເຖິງ EGP
￡E.0.1128194123
1 AVB ເຖິງ BRL
R$0.0126845118
1 AVB ເຖິງ CAD
C$0.0031142977
1 AVB ເຖິງ BDT
0.2778089941
1 AVB ເຖິງ NGN
3.5463439926
1 AVB ເຖິງ UAH
0.0944518755
1 AVB ເຖິງ VES
Bs0.22277458
1 AVB ເຖິງ PKR
Rs0.6414089336
1 AVB ເຖິງ KZT
1.156836569
1 AVB ເຖິງ THB
฿0.0744021633
1 AVB ເຖິງ TWD
NT$0.0680599074
1 AVB ເຖິງ AED
د.إ0.0083426807
1 AVB ເຖິງ CHF
Fr0.0018640322
1 AVB ເຖິງ HKD
HK$0.0178219664
1 AVB ເຖິງ MAD
.د.م0.0208226036
1 AVB ເຖິງ MXN
$0.0433046505