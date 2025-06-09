ໂລໂກ້ Autolayer

Autolayer ລາຄາ (LAY3R)

USD

Autolayer (LAY3R) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00713672
$0.00713672$0.00713672
-67.50%(1D)

ລາຄາຂອງ Autolayer (LAY3R) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Autolayer (LAY3R) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00713672USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 84.06KUSD. LAY3R ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAutolayerຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Autolayer ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -67.57%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 13.33M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງLAY3R ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.LAY3R MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Autolayer (LAY3R) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Autolayer ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.014870899344360571.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAutolayer ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0008871028.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Autolayer ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0019474060.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Autolayer ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.025731632471923365.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.014870899344360571-67.57%
30 ມື້$ +0.0008871028+12.43%
60 ວັນ$ +0.0019474060+27.29%
90 ວັນ$ -0.025731632471923365-78.28%

Autolayer (LAY3R) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Autolayer: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00587331
$ 0.00587331$ 0.00587331

$ 0.02351829
$ 0.02351829$ 0.02351829

$ 0.502262
$ 0.502262$ 0.502262

+12.95%

-67.57%

+62.86%

Autolayer (LAY3R) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 84.06K
$ 84.06K$ 84.06K

--
----

13.33M
13.33M 13.33M

ແມ່ນຫຍັງ Autolayer (LAY3R)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Autolayer(LAY3R)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

LAY3R ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 LAY3R ເຖິງ VND
187.8027868
1 LAY3R ເຖິງ AUD
A$0.0109191816
1 LAY3R ເຖິງ GBP
0.0052098056
1 LAY3R ເຖິງ EUR
0.0062089464
1 LAY3R ເຖິງ USD
$0.00713672
1 LAY3R ເຖິງ MYR
RM0.0301883256
1 LAY3R ເຖິງ TRY
0.2799021584
1 LAY3R ເຖິງ JPY
¥1.031612876
1 LAY3R ເຖິງ RUB
0.56380088
1 LAY3R ເຖິງ INR
0.6114741696
1 LAY3R ເຖິງ IDR
Rp116.9953911168
1 LAY3R ເຖິງ KRW
9.683458532
1 LAY3R ເຖິງ PHP
0.3983717104
1 LAY3R ເຖິງ EGP
￡E.0.3541954136
1 LAY3R ເຖິງ BRL
R$0.0398228976
1 LAY3R ເຖິງ CAD
C$0.0097773064
1 LAY3R ເຖິງ BDT
0.8721785512
1 LAY3R ເຖິງ NGN
11.1337114032
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0.296530716
1 LAY3R ເຖິງ VES
Bs0.69939856
1 LAY3R ເຖິງ PKR
Rs2.0136969152
1 LAY3R ເຖິງ KZT
3.631876808
1 LAY3R ເຖິງ THB
฿0.233370744
1 LAY3R ເຖິງ TWD
NT$0.2135306624
1 LAY3R ເຖິງ AED
د.إ0.0261917624
1 LAY3R ເຖິງ CHF
Fr0.0058521104
1 LAY3R ເຖິງ HKD
HK$0.0559518848
1 LAY3R ເຖິງ MAD
.د.م0.0653723552
1 LAY3R ເຖິງ MXN
$0.1360972504