Audit ລາຄາ (AUDIT)
ລາຄາສົດຂອງ Audit (AUDIT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.03013094USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.01MUSD. AUDIT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAuditຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Audit ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -8.30%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 100.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAUDIT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AUDIT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Audit ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00272759495474595.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAudit ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0069188653.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Audit ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0099932335.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Audit ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0185907701905764.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00272759495474595
|-8.30%
|30 ມື້
|$ -0.0069188653
|-22.96%
|60 ວັນ
|$ -0.0099932335
|-33.16%
|90 ວັນ
|$ -0.0185907701905764
|-38.15%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Audit: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.58%
-8.30%
-27.35%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 AUDIT ເຖິງ VND
₫792.8956861
|1 AUDIT ເຖິງ AUD
A$0.046702957
|1 AUDIT ເຖິງ GBP
￡0.022598205
|1 AUDIT ເຖິງ EUR
€0.0265152272
|1 AUDIT ເຖິງ USD
$0.03013094
|1 AUDIT ເຖິງ MYR
RM0.1286591138
|1 AUDIT ເຖິງ TRY
₺1.1621503558
|1 AUDIT ເຖິງ JPY
¥4.365973206
|1 AUDIT ເຖິງ RUB
₽2.4915274286
|1 AUDIT ເຖິງ INR
₹2.5499814522
|1 AUDIT ເຖິງ IDR
Rp493.9497570336
|1 AUDIT ເຖິງ KRW
₩42.2001893264
|1 AUDIT ເຖິງ PHP
₱1.6770881204
|1 AUDIT ເຖິງ EGP
￡E.1.5294465144
|1 AUDIT ເຖິງ BRL
R$0.170239811
|1 AUDIT ເຖິງ CAD
C$0.0415806972
|1 AUDIT ເຖິງ BDT
৳3.672961586
|1 AUDIT ເຖິງ NGN
₦48.2866392064
|1 AUDIT ເຖິງ UAH
₴1.253447104
|1 AUDIT ເຖິງ VES
Bs2.59126084
|1 AUDIT ເຖິງ PKR
Rs8.4945146048
|1 AUDIT ເຖິງ KZT
₸15.5071895804
|1 AUDIT ເຖິງ THB
฿0.997334114
|1 AUDIT ເຖິງ TWD
NT$0.9253211674
|1 AUDIT ເຖິງ AED
د.إ0.1105805498
|1 AUDIT ເຖິງ CHF
Fr0.0247073708
|1 AUDIT ເຖິງ HKD
HK$0.233514785
|1 AUDIT ເຖິງ MAD
.د.م0.2790125044
|1 AUDIT ເຖິງ MXN
$0.5899638052