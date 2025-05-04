ໂລໂກ້ Astrovault

Astrovault ລາຄາ (AXV)

USD

Astrovault (AXV) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00829601
$0.00829601$0.00829601
-2.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Astrovault (AXV) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Astrovault (AXV) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00829601USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 719.43KUSD. AXV ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAstrovaultຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Astrovault ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -2.93%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 86.72M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAXV ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AXV MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Astrovault (AXV) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Astrovault ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000251287756605141.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAstrovault ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0025109516.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Astrovault ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0033696484.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Astrovault ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.014710450427569018.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000251287756605141-2.93%
30 ມື້$ -0.0025109516-30.26%
60 ວັນ$ -0.0033696484-40.61%
90 ວັນ$ -0.014710450427569018-63.94%

Astrovault (AXV) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Astrovault: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00831836
$ 0.00831836$ 0.00831836

$ 0.0085473
$ 0.0085473$ 0.0085473

$ 0.179582
$ 0.179582$ 0.179582

-1.23%

-2.93%

-9.97%

Astrovault (AXV) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 719.43K
$ 719.43K$ 719.43K

--
----

86.72M
86.72M 86.72M

ແມ່ນຫຍັງ Astrovault (AXV)

DeFi, Sustainably.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Astrovault(AXV)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AXV ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AXV ເຖິງ VND
218.30950315
1 AXV ເຖິງ AUD
A$0.0128588155
1 AXV ເຖິງ GBP
0.0062220075
1 AXV ເຖິງ EUR
0.0073004888
1 AXV ເຖິງ USD
$0.00829601
1 AXV ເຖິງ MYR
RM0.0354239627
1 AXV ເຖິງ TRY
0.3199771057
1 AXV ເຖິງ JPY
¥1.202091849
1 AXV ເຖິງ RUB
0.6859970669
1 AXV ເຖິງ INR
0.7020913263
1 AXV ເຖິງ IDR
Rp136.0001421744
1 AXV ເຖິງ KRW
11.6190597656
1 AXV ເຖິງ PHP
0.4617559166
1 AXV ເຖິງ EGP
￡E.0.4211054676
1 AXV ເຖິງ BRL
R$0.0468724565
1 AXV ເຖິງ CAD
C$0.0114484938
1 AXV ເຖິງ BDT
1.011283619
1 AXV ເຖິງ NGN
13.2948537856
1 AXV ເຖິງ UAH
0.345114016
1 AXV ເຖິງ VES
Bs0.71345686
1 AXV ເຖິງ PKR
Rs2.3388111392
1 AXV ເຖິງ KZT
4.2696245066
1 AXV ເຖິງ THB
฿0.274597931
1 AXV ເຖິງ TWD
NT$0.2547704671
1 AXV ເຖິງ AED
د.إ0.0304463567
1 AXV ເຖິງ CHF
Fr0.0068027282
1 AXV ເຖິງ HKD
HK$0.0642940775
1 AXV ເຖິງ MAD
.د.م0.0768210526
1 AXV ເຖິງ MXN
$0.1624358758