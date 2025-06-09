ໂລໂກ້ Aster Staked BNB

Aster Staked BNB ລາຄາ (ASBNB)

USD

Aster Staked BNB (ASBNB) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$692.16
$692.16$692.16
+2.80%(1D)

ລາຄາຂອງ Aster Staked BNB (ASBNB) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Aster Staked BNB (ASBNB) ມື້ນີ້ແມ່ນ 692.16USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 173.90MUSD. ASBNB ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAster Staked BNBຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Aster Staked BNB ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +2.86%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 251.23K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງASBNB ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ASBNB MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Aster Staked BNB (ASBNB) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Aster Staked BNB ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +19.24.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAster Staked BNB ຖຶງ USD ເປັນ $ +18.0754815360.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aster Staked BNB ຖຶງ USD ເປັນ $ +106.5116572800.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aster Staked BNB ຖຶງ USD ເປັນ $ +192.1747071831936.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +19.24+2.86%
30 ມື້$ +18.0754815360+2.61%
60 ວັນ$ +106.5116572800+15.39%
90 ວັນ$ +192.1747071831936+38.44%

Aster Staked BNB (ASBNB) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Aster Staked BNB: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 672.29
$ 672.29$ 672.29

$ 693.54
$ 693.54$ 693.54

$ 828.99
$ 828.99$ 828.99

-0.04%

+2.86%

+0.37%

Aster Staked BNB (ASBNB) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 173.90M
$ 173.90M$ 173.90M

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251.23K
251.23K 251.23K

ແມ່ນຫຍັງ Aster Staked BNB (ASBNB)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Aster Staked BNB(ASBNB)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ASBNB ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ASBNB ເຖິງ VND
18,214,190.4
1 ASBNB ເຖິງ AUD
A$1,059.0048
1 ASBNB ເຖິງ GBP
505.2768
1 ASBNB ເຖິງ EUR
602.1792
1 ASBNB ເຖິງ USD
$692.16
1 ASBNB ເຖິງ MYR
RM2,927.8368
1 ASBNB ເຖິງ TRY
27,146.5152
1 ASBNB ເຖິງ JPY
¥100,134.7872
1 ASBNB ເຖິງ RUB
54,687.5616
1 ASBNB ເຖິງ INR
59,304.2688
1 ASBNB ເຖິງ IDR
Rp11,346,883.4304
1 ASBNB ເຖິງ KRW
939,157.296
1 ASBNB ເຖິງ PHP
38,629.4496
1 ASBNB ເຖິງ EGP
￡E.34,351.9008
1 ASBNB ເຖິງ BRL
R$3,862.2528
1 ASBNB ເຖິງ CAD
C$941.3376
1 ASBNB ເຖິງ BDT
84,588.8736
1 ASBNB ເຖິງ NGN
1,079,811.1296
1 ASBNB ເຖິງ UAH
28,759.248
1 ASBNB ເຖິງ VES
Bs67,831.68
1 ASBNB ເຖິງ PKR
Rs195,299.8656
1 ASBNB ເຖິງ KZT
352,240.224
1 ASBNB ເຖິງ THB
฿22,654.3968
1 ASBNB ເຖິງ TWD
NT$20,723.2704
1 ASBNB ເຖິງ AED
د.إ2,540.2272
1 ASBNB ເຖິງ CHF
Fr567.5712
1 ASBNB ເຖິງ HKD
HK$5,426.5344
1 ASBNB ເຖິງ MAD
.د.م6,340.1856
1 ASBNB ເຖິງ MXN
$13,192.5696