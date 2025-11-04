ASK SPLAT ລາຄາ (SPLAT)
+0.24%
-15.80%
-36.30%
-36.30%
ASK SPLAT (SPLAT) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.00163573. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, SPLATມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00163167 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00195102, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. SPLATລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.02859411, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00163167.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, SPLATມີການປ່ຽນແປງ+0.24%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -15.80%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -36.30%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານASK SPLATການຊື້ຂາຍ$ 1.07M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງSPLATແມ່ນ656.70Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ956696300.0176251. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.57M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ ASK SPLAT ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000307054278734699.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງASK SPLAT ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0012541578.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ASK SPLAT ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0014893985.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ASK SPLAT ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000307054278734699
|-15.80%
|30 ມື້
|$ -0.0012541578
|-76.67%
|60 ວັນ
|$ -0.0014893985
|-91.05%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.
Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.
