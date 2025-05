ລາຄາສົດຂອງ AS Roma Fan Token (ASR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.14USD . ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 7.96MUSD . ASR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ. ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAS Roma Fan Tokenຫຼັກ: - ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD - AS Roma Fan Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.29% - ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 6.99M USD

AS Roma Fan Token (ASR) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ AS Roma Fan Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.003333285870625.

ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAS Roma Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0407478180.

ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AS Roma Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0890161020.

ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AS Roma Fan Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.4059810389765836.

ໄລຍະເວລາ ປ່ຽນແປງ (USD) ປ່ຽນແປງ (%) ມື້ນີ້ $ -0.003333285870625 -0.29% 30 ມື້ $ +0.0407478180 +3.57% 60 ວັນ $ -0.0890161020 -7.80% 90 ວັນ $ -0.4059810389765836 -26.26%

AS Roma Fan Token (ASR) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ AS Roma Fan Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 ສູງກວ່າ 24H $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 ສູງຕະຫຼອດເວລາ $ 26.64$ 26.64 $ 26.64 ການປ່ຽນແປງລາຄາ (1H) -0.26% ການປ່ຽນແປງລາຄາ (1D) -0.29% ການປ່ຽນແປງລາຄາ (7D) +0.03%

AS Roma Fan Token (ASR) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​: