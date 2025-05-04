ໂລໂກ້ Artificial Neural Network

Artificial Neural Network ລາຄາ (NEURAL)

USD

Artificial Neural Network (NEURAL) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.469908
$0.469908$0.469908
-0.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Artificial Neural Network (NEURAL) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Artificial Neural Network (NEURAL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.470809USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 478.80KUSD. NEURAL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດArtificial Neural Networkຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Artificial Neural Network ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.61%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງNEURAL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.NEURAL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Artificial Neural Network (NEURAL) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Artificial Neural Network ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0077256152728183.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງArtificial Neural Network ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.1065137095.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Artificial Neural Network ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2212882337.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Artificial Neural Network ຖຶງ USD ເປັນ $ -1.0406543393911312.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0077256152728183-1.61%
30 ມື້$ +0.1065137095+22.62%
60 ວັນ$ -0.2212882337-47.00%
90 ວັນ$ -1.0406543393911312-68.85%

Artificial Neural Network (NEURAL) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Artificial Neural Network: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.460364
$ 0.460364$ 0.460364

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

$ 3.89
$ 3.89$ 3.89

-4.85%

-1.61%

-4.89%

Artificial Neural Network (NEURAL) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 478.80K
$ 478.80K$ 478.80K

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1.00M
1.00M 1.00M

ແມ່ນຫຍັງ Artificial Neural Network (NEURAL)

The Artificial Neural Network project is a project related to artificial intelligence, as it will be the first and only portal for everyone working in the field of trading and stock exchanges, as it will collect everything related to traders in one place, including group chat rooms and the creation of live broadcasts, and the presence of consultations between traders and experts, in addition to the presence of a chart. Separate for each project including project information

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Artificial Neural Network (NEURAL) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Artificial Neural Network(NEURAL)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

NEURAL ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 NEURAL ເຖິງ VND
12,389.338835
1 NEURAL ເຖິງ AUD
A$0.72975395
1 NEURAL ເຖິງ GBP
0.35310675
1 NEURAL ເຖິງ EUR
0.41431192
1 NEURAL ເຖິງ USD
$0.470809
1 NEURAL ເຖິງ MYR
RM2.01035443
1 NEURAL ເຖິງ TRY
18.15910313
1 NEURAL ເຖິງ JPY
¥68.2202241
1 NEURAL ເຖິງ RUB
38.93119621
1 NEURAL ເຖິງ INR
39.84456567
1 NEURAL ເຖິງ IDR
Rp7,718.17909296
1 NEURAL ເຖິງ KRW
659.39625304
1 NEURAL ເຖິງ PHP
26.20522894
1 NEURAL ເຖິງ EGP
￡E.23.89826484
1 NEURAL ເຖິງ BRL
R$2.66007085
1 NEURAL ເຖິງ CAD
C$0.64971642
1 NEURAL ເຖິງ BDT
57.3916171
1 NEURAL ເຖິງ NGN
754.49967104
1 NEURAL ເຖິງ UAH
19.5856544
1 NEURAL ເຖິງ VES
Bs40.489574
1 NEURAL ເຖິງ PKR
Rs132.73047328
1 NEURAL ເຖິງ KZT
242.30655994
1 NEURAL ເຖິງ THB
฿15.5837779
1 NEURAL ເຖິງ TWD
NT$14.45854439
1 NEURAL ເຖິງ AED
د.إ1.72786903
1 NEURAL ເຖິງ CHF
Fr0.38606338
1 NEURAL ເຖິງ HKD
HK$3.64876975
1 NEURAL ເຖິງ MAD
.د.م4.35969134
1 NEURAL ເຖິງ MXN
$9.21844022