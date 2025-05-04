Archi AI ລາຄາ (ARAI)

USD

Archi AI (ARAI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00326417
$0.00326417$0.00326417
+1.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Archi AI (ARAI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Archi AI (ARAI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00326417USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.26KUSD. ARAI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດArchi AIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Archi AI ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.12%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງARAI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ARAI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Archi AI (ARAI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Archi AI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງArchi AI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0004694940.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Archi AI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011596917.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Archi AI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.006418221889667246.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+1.12%
30 ມື້$ -0.0004694940-14.38%
60 ວັນ$ -0.0011596917-35.52%
90 ວັນ$ -0.006418221889667246-66.28%

Archi AI (ARAI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Archi AI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00322463
$ 0.00322463$ 0.00322463

$ 0.00327947
$ 0.00327947$ 0.00327947

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

-0.12%

+1.12%

+14.86%

Archi AI (ARAI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 3.26K
$ 3.26K$ 3.26K

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1.00M
1.00M 1.00M

ແມ່ນຫຍັງ Archi AI (ARAI)

Purpose: Archi AI aims to enhance cryptocurrency portfolio management through AI automation. Function: Utilizes AI agents to monitor, analyze, and manage crypto portfolios. Provides real-time data analysis, sentiment-based trading, and risk management tools. Utility: AI Agents: Includes virtual portfolio management, wallet tracking, token rating, copy trading, performance analysis, and trade management. Token Use: The native ARCHI token operates on the Ethereum blockchain, used for transactions within the ecosystem and governance. Deflationary Mechanism: Implements a buyback and burn program with 50% of revenue to potentially increase token value. Platform Features: Offers portfolio tracking, investment insights, and automation across multiple blockchains, with plans for mobile access and community governance. Key Points: AI-driven tools for both novice and experienced traders to optimize crypto investments. Automated strategies with a claimed 67% success rate. Tokenomics include a 5% transaction tax on both buying and selling. This project seeks to simplify and improve the efficiency of crypto asset management using AI technology.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Archi AI (ARAI) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Archi AI(ARAI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ARAI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ARAI ເຖິງ VND
85.89663355
1 ARAI ເຖິງ AUD
A$0.0050594635
1 ARAI ເຖິງ GBP
0.0024481275
1 ARAI ເຖິງ EUR
0.0028724696
1 ARAI ເຖິງ USD
$0.00326417
1 ARAI ເຖິງ MYR
RM0.0139380059
1 ARAI ເຖິງ TRY
0.1258990369
1 ARAI ເຖິງ JPY
¥0.472978233
1 ARAI ເຖິງ RUB
0.2699142173
1 ARAI ເຖິງ INR
0.2762467071
1 ARAI ເຖິງ IDR
Rp53.5109750448
1 ARAI ເຖິງ KRW
4.5716659352
1 ARAI ເຖິງ PHP
0.1816837022
1 ARAI ເຖິງ EGP
￡E.0.1656892692
1 ARAI ເຖິງ BRL
R$0.0184425605
1 ARAI ເຖິງ CAD
C$0.0045045546
1 ARAI ເຖິງ BDT
0.397902323
1 ARAI ເຖິງ NGN
5.2310282752
1 ARAI ເຖິງ UAH
0.135789472
1 ARAI ເຖິງ VES
Bs0.28724696
1 ARAI ເຖິງ PKR
Rs0.9202348064
1 ARAI ເຖິງ KZT
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1 ARAI ເຖິງ THB
฿0.108044027
1 ARAI ເຖິງ TWD
NT$0.1002426607
1 ARAI ເຖິງ AED
د.إ0.0119795039
1 ARAI ເຖິງ CHF
Fr0.0026766194
1 ARAI ເຖິງ HKD
HK$0.0252973175
1 ARAI ເຖິງ MAD
.د.م0.0302262142
1 ARAI ເຖິງ MXN
$0.0639124486