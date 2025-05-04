ໂລໂກ້ Arbitrove Governance Token

Arbitrove Governance Token ລາຄາ (TROVE)

USD

Arbitrove Governance Token (TROVE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0016819
$0.0016819$0.0016819
-0.90%(1D)

ລາຄາຂອງ Arbitrove Governance Token (TROVE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Arbitrove Governance Token (TROVE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0016819USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 504.57KUSD. TROVE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດArbitrove Governance Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Arbitrove Governance Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.94%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 300.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງTROVE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.TROVE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Arbitrove Governance Token (TROVE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Arbitrove Governance Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງArbitrove Governance Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000230238.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Arbitrove Governance Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001938085.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Arbitrove Governance Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0012122241515935924.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.94%
30 ມື້$ -0.0000230238-1.36%
60 ວັນ$ -0.0001938085-11.52%
90 ວັນ$ -0.0012122241515935924-41.88%

Arbitrove Governance Token (TROVE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Arbitrove Governance Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00167712
$ 0.00167712$ 0.00167712

$ 0.0016981
$ 0.0016981$ 0.0016981

$ 0.052484
$ 0.052484$ 0.052484

--

-0.94%

+2.37%

Arbitrove Governance Token (TROVE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 504.57K
$ 504.57K$ 504.57K

--
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300.00M
300.00M 300.00M

ແມ່ນຫຍັງ Arbitrove Governance Token (TROVE)

The Governance Token for the Arbitrove Protocol

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Arbitrove Governance Token (TROVE) ຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
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ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Arbitrove Governance Token(TROVE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

TROVE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TROVE ເຖິງ VND
44.2591985
1 TROVE ເຖິງ AUD
A$0.002606945
1 TROVE ເຖິງ GBP
0.001261425
1 TROVE ເຖິງ EUR
0.001480072
1 TROVE ເຖິງ USD
$0.0016819
1 TROVE ເຖິງ MYR
RM0.007181713
1 TROVE ເຖິງ TRY
0.064870883
1 TROVE ເຖິງ JPY
¥0.24370731
1 TROVE ເຖິງ RUB
0.139076311
1 TROVE ເຖິງ INR
0.142339197
1 TROVE ເຖິງ IDR
Rp27.572126736
1 TROVE ເຖິງ KRW
2.355601864
1 TROVE ເຖິງ PHP
0.093614554
1 TROVE ເຖິງ EGP
￡E.0.085373244
1 TROVE ເຖິງ BRL
R$0.009502735
1 TROVE ເຖິງ CAD
C$0.002321022
1 TROVE ເຖິງ BDT
0.20502361
1 TROVE ເຖິງ NGN
2.695345664
1 TROVE ເຖິງ UAH
0.06996704
1 TROVE ເຖິງ VES
Bs0.1446434
1 TROVE ເຖິງ PKR
Rs0.474161248
1 TROVE ເຖິງ KZT
0.865606654
1 TROVE ເຖິງ THB
฿0.05567089
1 TROVE ເຖິງ TWD
NT$0.051651149
1 TROVE ເຖິງ AED
د.إ0.006172573
1 TROVE ເຖິງ CHF
Fr0.001379158
1 TROVE ເຖິງ HKD
HK$0.013034725
1 TROVE ເຖິງ MAD
.د.م0.015574394
1 TROVE ເຖິງ MXN
$0.032931602