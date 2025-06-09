ApeScreener ລາຄາ (APES)
ລາຄາສົດຂອງ ApeScreener (APES) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0278452USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.79MUSD. APES ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດApeScreenerຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- ApeScreener ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -4.79%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 100.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAPES ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.APES MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ ApeScreener ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00140305600714142.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງApeScreener ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0087075810.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ApeScreener ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0081069573.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ApeScreener ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.010322940997873154.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00140305600714142
|-4.79%
|30 ມື້
|$ -0.0087075810
|-31.27%
|60 ວັນ
|$ +0.0081069573
|+29.11%
|90 ວັນ
|$ +0.010322940997873154
|+58.91%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ ApeScreener: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.54%
-4.79%
+1.30%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Apescreener is an AI Portfolio Advisor and tracker, which helps you build, grow, and liquidate your portfolio. Why Use ApeScreener? The reality is, 95% of traders lose money due to: - Poor risk management - Emotional trading - Lack of a consistent strategy ApeScreener’s emotionless AI addresses these issues by: - Identifying the best trades for you - Controlling risks effectively - Maximizing your profits ApeScreener helps you implement the following strategies: - Derisking: Achieve risk-free positions by systematically reducing exposure to assets. - Dollar-Cost Averaging (DCA): Find the best entries and exits for your positions, allowing you to invest consistently over time. - Portfolio Rebalancing: Go against the herd and profit from market movements by regularly adjusting your asset allocation. This strategy helps you sell high and buy low.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 APES ເຖິງ VND
₫732.746438
|1 APES ເຖິງ AUD
A$0.042603156
|1 APES ເຖິງ GBP
￡0.020326996
|1 APES ເຖິງ EUR
€0.024225324
|1 APES ເຖິງ USD
$0.0278452
|1 APES ເຖິງ MYR
RM0.117785196
|1 APES ເຖິງ TRY
₺1.092088744
|1 APES ເຖິງ JPY
¥4.029478892
|1 APES ເຖິງ RUB
₽2.1997708
|1 APES ເຖິງ INR
₹2.385776736
|1 APES ເຖິງ IDR
Rp456.478615488
|1 APES ເຖິງ KRW
₩37.78175962
|1 APES ເຖິງ PHP
₱1.554040612
|1 APES ເຖິງ EGP
￡E.1.381957276
|1 APES ເຖິງ BRL
R$0.155376216
|1 APES ເຖິງ CAD
C$0.038147924
|1 APES ເຖິງ BDT
৳3.402961892
|1 APES ເຖິງ NGN
₦43.440182712
|1 APES ເຖິງ UAH
₴1.15696806
|1 APES ເຖິງ VES
Bs2.7288296
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Rs7.856801632
|1 APES ເຖິງ KZT
₸14.17042228
|1 APES ເຖິງ THB
฿0.911373396
|1 APES ເຖິງ TWD
NT$0.833685288
|1 APES ເຖິງ AED
د.إ0.102191884
|1 APES ເຖິງ CHF
Fr0.022833064
|1 APES ເຖິງ HKD
HK$0.218306368
|1 APES ເຖິງ MAD
.د.م0.255062032
|1 APES ເຖິງ MXN
$0.53045106