ໂລໂກ້ ApeScreener

ApeScreener ລາຄາ (APES)

USD

ApeScreener (APES) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.02785272
$0.02785272$0.02785272
-4.70%(1D)

ລາຄາຂອງ ApeScreener (APES) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ ApeScreener (APES) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0278452USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.79MUSD. APES ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດApeScreenerຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- ApeScreener ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -4.79%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 100.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAPES ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.APES MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ApeScreener (APES) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ ApeScreener ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00140305600714142.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງApeScreener ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0087075810.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ApeScreener ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0081069573.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ApeScreener ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.010322940997873154.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00140305600714142-4.79%
30 ມື້$ -0.0087075810-31.27%
60 ວັນ$ +0.0081069573+29.11%
90 ວັນ$ +0.010322940997873154+58.91%

ApeScreener (APES) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ ApeScreener: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.02772081
$ 0.02772081$ 0.02772081

$ 0.02949014
$ 0.02949014$ 0.02949014

$ 0.167266
$ 0.167266$ 0.167266

-0.54%

-4.79%

+1.30%

ApeScreener (APES) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

--
----

100.00M
100.00M 100.00M

ແມ່ນຫຍັງ ApeScreener (APES)

Apescreener is an AI Portfolio Advisor and tracker, which helps you build, grow, and liquidate your portfolio. Why Use ApeScreener? The reality is, 95% of traders lose money due to: - Poor risk management - Emotional trading - Lack of a consistent strategy ApeScreener’s emotionless AI addresses these issues by: - Identifying the best trades for you - Controlling risks effectively - Maximizing your profits ApeScreener helps you implement the following strategies: - Derisking: Achieve risk-free positions by systematically reducing exposure to assets. - Dollar-Cost Averaging (DCA): Find the best entries and exits for your positions, allowing you to invest consistently over time. - Portfolio Rebalancing: Go against the herd and profit from market movements by regularly adjusting your asset allocation. This strategy helps you sell high and buy low.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ ApeScreener(APES)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

APES ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 APES ເຖິງ VND
732.746438
1 APES ເຖິງ AUD
A$0.042603156
1 APES ເຖິງ GBP
0.020326996
1 APES ເຖິງ EUR
0.024225324
1 APES ເຖິງ USD
$0.0278452
1 APES ເຖິງ MYR
RM0.117785196
1 APES ເຖິງ TRY
1.092088744
1 APES ເຖິງ JPY
¥4.029478892
1 APES ເຖິງ RUB
2.1997708
1 APES ເຖິງ INR
2.385776736
1 APES ເຖິງ IDR
Rp456.478615488
1 APES ເຖິງ KRW
37.78175962
1 APES ເຖິງ PHP
1.554040612
1 APES ເຖິງ EGP
￡E.1.381957276
1 APES ເຖິງ BRL
R$0.155376216
1 APES ເຖິງ CAD
C$0.038147924
1 APES ເຖິງ BDT
3.402961892
1 APES ເຖິງ NGN
43.440182712
1 APES ເຖິງ UAH
1.15696806
1 APES ເຖິງ VES
Bs2.7288296
1 APES ເຖິງ PKR
Rs7.856801632
1 APES ເຖິງ KZT
14.17042228
1 APES ເຖິງ THB
฿0.911373396
1 APES ເຖິງ TWD
NT$0.833685288
1 APES ເຖິງ AED
د.إ0.102191884
1 APES ເຖິງ CHF
Fr0.022833064
1 APES ເຖິງ HKD
HK$0.218306368
1 APES ເຖິງ MAD
.د.م0.255062032
1 APES ເຖິງ MXN
$0.53045106