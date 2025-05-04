ໂລໂກ້ Aperture Finance

Aperture Finance ລາຄາ (APTR)

USD

Aperture Finance (APTR) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00130669
$0.00130669$0.00130669
+0.10%(1D)

ລາຄາຂອງ Aperture Finance (APTR) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Aperture Finance (APTR) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00130669USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 118.78KUSD. APTR ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAperture Financeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Aperture Finance ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.19%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 90.90M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAPTR ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.APTR MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Aperture Finance (APTR) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Aperture Finance ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAperture Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002936093.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aperture Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001283838.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aperture Finance ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0024356403366508663.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.19%
30 ມື້$ -0.0002936093-22.46%
60 ວັນ$ -0.0001283838-9.82%
90 ວັນ$ -0.0024356403366508663-65.08%

Aperture Finance (APTR) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Aperture Finance: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00129101
$ 0.00129101$ 0.00129101

$ 0.00131249
$ 0.00131249$ 0.00131249

$ 0.149148
$ 0.149148$ 0.149148

-0.43%

+0.19%

-2.86%

Aperture Finance (APTR) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 118.78K
$ 118.78K$ 118.78K

--
----

90.90M
90.90M 90.90M

ແມ່ນຫຍັງ Aperture Finance (APTR)

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MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Aperture Finance(APTR)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

APTR ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 APTR ເຖິງ VND
34.38554735
1 APTR ເຖິງ AUD
A$0.0020253695
1 APTR ເຖິງ GBP
0.0009800175
1 APTR ເຖິງ EUR
0.0011498872
1 APTR ເຖິງ USD
$0.00130669
1 APTR ເຖິງ MYR
RM0.0055795663
1 APTR ເຖິງ TRY
0.0503990333
1 APTR ເຖິງ JPY
¥0.189339381
1 APTR ເຖິງ RUB
0.1080501961
1 APTR ເຖິງ INR
0.1105851747
1 APTR ເຖິງ IDR
Rp21.4211441136
1 APTR ເຖິງ KRW
1.8300977464
1 APTR ເຖິງ PHP
0.0727303654
1 APTR ເຖິງ EGP
￡E.0.0663275844
1 APTR ເຖິງ BRL
R$0.0073827985
1 APTR ເຖິງ CAD
C$0.0018032322
1 APTR ເຖິງ BDT
0.159285511
1 APTR ເຖິງ NGN
2.0940491264
1 APTR ເຖິງ UAH
0.054358304
1 APTR ເຖິງ VES
Bs0.11237534
1 APTR ເຖິງ PKR
Rs0.3683820448
1 APTR ເຖິງ KZT
0.6725010754
1 APTR ເຖິງ THB
฿0.043251439
1 APTR ເຖິງ TWD
NT$0.0401284499
1 APTR ເຖິງ AED
د.إ0.0047955523
1 APTR ເຖິງ CHF
Fr0.0010714858
1 APTR ເຖິງ HKD
HK$0.0101268475
1 APTR ເຖິງ MAD
.د.م0.0120999494
1 APTR ເຖິງ MXN
$0.0255849902