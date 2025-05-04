Altcoinist Token ລາຄາ (ALTT)
ລາຄາສົດຂອງ Altcoinist Token (ALTT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00497973USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.22MUSD. ALTT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAltcoinist Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Altcoinist Token ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.76%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 245.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງALTT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ALTT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Altcoinist Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAltcoinist Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001592577.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Altcoinist Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011013982.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Altcoinist Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.001461507496367087.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|+0.76%
|30 ມື້
|$ +0.0001592577
|+3.20%
|60 ວັນ
|$ -0.0011013982
|-22.11%
|90 ວັນ
|$ -0.001461507496367087
|-22.68%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Altcoinist Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.57%
+0.76%
-2.55%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 ALTT ເຖິງ VND
₫131.04159495
|1 ALTT ເຖິງ AUD
A$0.0077185815
|1 ALTT ເຖິງ GBP
￡0.0037347975
|1 ALTT ເຖິງ EUR
€0.0043821624
|1 ALTT ເຖິງ USD
$0.00497973
|1 ALTT ເຖິງ MYR
RM0.0212634471
|1 ALTT ເຖິງ TRY
₺0.1920681861
|1 ALTT ເຖິງ JPY
¥0.721562877
|1 ALTT ເຖິງ RUB
₽0.4117738737
|1 ALTT ເຖິງ INR
₹0.4214345499
|1 ALTT ເຖິງ IDR
Rp81.6349049712
|1 ALTT ເຖິງ KRW
₩6.9744106488
|1 ALTT ເຖິງ PHP
₱0.2771717718
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￡E.0.2527710948
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R$0.0281354745
|1 ALTT ເຖິງ CAD
C$0.0068720274
|1 ALTT ເຖິງ BDT
৳0.607029087
|1 ALTT ເຖິງ NGN
₦7.9803161088
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₴0.207156768
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Bs0.42825678
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Rs1.4038854816
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₸2.5628678418
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฿0.164829063
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NT$0.1529275083
|1 ALTT ເຖິງ AED
د.إ0.0182756091
|1 ALTT ເຖິງ CHF
Fr0.0040833786
|1 ALTT ເຖິງ HKD
HK$0.0385929075
|1 ALTT ເຖິງ MAD
.د.م0.0461122998
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$0.0975031134