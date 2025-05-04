ໂລໂກ້ Alongside Crypto Market Index

Alongside Crypto Market Index ລາຄາ (AMKT)

USD

Alongside Crypto Market Index (AMKT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$252.74
$252.74$252.74
-3.20%(1D)

ລາຄາຂອງ Alongside Crypto Market Index (AMKT) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Alongside Crypto Market Index (AMKT) ມື້ນີ້ແມ່ນ 252.6USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 979.38KUSD. AMKT ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAlongside Crypto Market Indexຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Alongside Crypto Market Index ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -3.60%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 3.88K USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAMKT ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AMKT MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Alongside Crypto Market Index (AMKT) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Alongside Crypto Market Index ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -9.4499808327497.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAlongside Crypto Market Index ຖຶງ USD ເປັນ $ +44.1020402400.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Alongside Crypto Market Index ຖຶງ USD ເປັນ $ +16.5210251400.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Alongside Crypto Market Index ຖຶງ USD ເປັນ $ -24.85151701670284.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -9.4499808327497-3.60%
30 ມື້$ +44.1020402400+17.46%
60 ວັນ$ +16.5210251400+6.54%
90 ວັນ$ -24.85151701670284-8.95%

Alongside Crypto Market Index (AMKT) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Alongside Crypto Market Index: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 252.68
$ 252.68$ 252.68

$ 262.17
$ 262.17$ 262.17

$ 324.69
$ 324.69$ 324.69

-1.54%

-3.60%

+3.28%

Alongside Crypto Market Index (AMKT) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 979.38K
$ 979.38K$ 979.38K

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3.88K
3.88K 3.88K

ແມ່ນຫຍັງ Alongside Crypto Market Index (AMKT)

AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Alongside Crypto Market Index (AMKT) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Alongside Crypto Market Index(AMKT)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AMKT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AMKT ເຖິງ VND
6,647,169
1 AMKT ເຖິງ AUD
A$391.53
1 AMKT ເຖິງ GBP
189.45
1 AMKT ເຖິງ EUR
222.288
1 AMKT ເຖິງ USD
$252.6
1 AMKT ເຖິງ MYR
RM1,078.602
1 AMKT ເຖິງ TRY
9,742.782
1 AMKT ເຖິງ JPY
¥36,601.74
1 AMKT ເຖິງ RUB
20,887.494
1 AMKT ເຖິງ INR
21,377.538
1 AMKT ເຖິງ IDR
Rp4,140,982.944
1 AMKT ເຖິງ KRW
353,781.456
1 AMKT ເຖິງ PHP
14,059.716
1 AMKT ເຖິງ EGP
￡E.12,821.976
1 AMKT ເຖິງ BRL
R$1,427.19
1 AMKT ເຖິງ CAD
C$348.588
1 AMKT ເຖິງ BDT
30,791.94
1 AMKT ເຖິງ NGN
404,806.656
1 AMKT ເຖິງ UAH
10,508.16
1 AMKT ເຖິງ VES
Bs21,723.6
1 AMKT ເຖິງ PKR
Rs71,212.992
1 AMKT ເຖິງ KZT
130,003.116
1 AMKT ເຖິງ THB
฿8,361.06
1 AMKT ເຖິງ TWD
NT$7,757.346
1 AMKT ເຖິງ AED
د.إ927.042
1 AMKT ເຖິງ CHF
Fr207.132
1 AMKT ເຖິງ HKD
HK$1,957.65
1 AMKT ເຖິງ MAD
.د.م2,339.076
1 AMKT ເຖິງ MXN
$4,945.908