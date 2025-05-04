ໂລໂກ້ Albemarle Meme Token

Albemarle Meme Token ລາຄາ (ALBEMARLE)

USD

Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00084986
$0.00084986$0.00084986
-1.30%(1D)

ລາຄາຂອງ Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00084986USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. ALBEMARLE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAlbemarle Meme Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 10.19 USD
- Albemarle Meme Token ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.40%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງALBEMARLE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ALBEMARLE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Albemarle Meme Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAlbemarle Meme Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001331444.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Albemarle Meme Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002190962.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Albemarle Meme Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002057663808531717.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-1.40%
30 ມື້$ +0.0001331444+15.67%
60 ວັນ$ -0.0002190962-25.78%
90 ວັນ$ -0.0002057663808531717-19.49%

Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Albemarle Meme Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00084466
$ 0.00084466$ 0.00084466

$ 0.00086385
$ 0.00086385$ 0.00086385

$ 0.115158
$ 0.115158$ 0.115158

--

-1.40%

-0.48%

Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.19
$ 10.19$ 10.19

0.00
0.00 0.00

ແມ່ນຫຍັງ Albemarle Meme Token (ALBEMARLE)

Albemarle is a meme token, made for entertainment and to celebrate the city of Albemarle, located in North Carolina, USA.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Albemarle Meme Token(ALBEMARLE)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ALBEMARLE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ALBEMARLE ເຖິງ VND
22.3640659
1 ALBEMARLE ເຖິງ AUD
A$0.001317283
1 ALBEMARLE ເຖິງ GBP
0.000637395
1 ALBEMARLE ເຖິງ EUR
0.0007478768
1 ALBEMARLE ເຖິງ USD
$0.00084986
1 ALBEMARLE ເຖິງ MYR
RM0.0036289022
1 ALBEMARLE ເຖິງ TRY
0.0327791002
1 ALBEMARLE ເຖິງ JPY
¥0.123144714
1 ALBEMARLE ເຖິງ RUB
0.0702749234
1 ALBEMARLE ເຖິງ INR
0.0719236518
1 ALBEMARLE ເຖິງ IDR
Rp13.9321289184
1 ALBEMARLE ເຖິງ KRW
1.1902799216
1 ALBEMARLE ເຖິງ PHP
0.0473032076
1 ALBEMARLE ເຖິງ EGP
￡E.0.043130395
1 ALBEMARLE ເຖິງ BRL
R$0.004801709
1 ALBEMARLE ເຖິງ CAD
C$0.0011728068
1 ALBEMARLE ເຖິງ BDT
0.103597934
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1 ALBEMARLE ເຖິງ UAH
0.035354176
1 ALBEMARLE ເຖິງ VES
Bs0.07478768
1 ALBEMARLE ເຖິງ PKR
Rs0.2395925312
1 ALBEMARLE ເຖິງ KZT
0.4373889476
1 ALBEMARLE ເຖິງ THB
฿0.028130366
1 ALBEMARLE ເຖິງ TWD
NT$0.0260992006
1 ALBEMARLE ເຖິງ AED
د.إ0.0031189862
1 ALBEMARLE ເຖິງ CHF
Fr0.0006968852
1 ALBEMARLE ເຖິງ HKD
HK$0.006586415
1 ALBEMARLE ເຖິງ MAD
.د.م0.0078697036
1 ALBEMARLE ເຖິງ MXN
$0.0166402588