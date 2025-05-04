Albemarle Meme Token ລາຄາ (ALBEMARLE)
ລາຄາສົດຂອງ Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00084986USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. ALBEMARLE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAlbemarle Meme Tokenຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 10.19 USD
- Albemarle Meme Token ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.40%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງALBEMARLE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ALBEMARLE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Albemarle Meme Token ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAlbemarle Meme Token ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001331444.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Albemarle Meme Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002190962.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Albemarle Meme Token ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002057663808531717.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-1.40%
|30 ມື້
|$ +0.0001331444
|+15.67%
|60 ວັນ
|$ -0.0002190962
|-25.78%
|90 ວັນ
|$ -0.0002057663808531717
|-19.49%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Albemarle Meme Token: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
-1.40%
-0.48%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Albemarle is a meme token, made for entertainment and to celebrate the city of Albemarle, located in North Carolina, USA.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 ALBEMARLE ເຖິງ VND
₫22.3640659
|1 ALBEMARLE ເຖິງ AUD
A$0.001317283
|1 ALBEMARLE ເຖິງ GBP
￡0.000637395
|1 ALBEMARLE ເຖິງ EUR
€0.0007478768
|1 ALBEMARLE ເຖິງ USD
$0.00084986
|1 ALBEMARLE ເຖິງ MYR
RM0.0036289022
|1 ALBEMARLE ເຖິງ TRY
₺0.0327791002
|1 ALBEMARLE ເຖິງ JPY
¥0.123144714
|1 ALBEMARLE ເຖິງ RUB
₽0.0702749234
|1 ALBEMARLE ເຖິງ INR
₹0.0719236518
|1 ALBEMARLE ເຖິງ IDR
Rp13.9321289184
|1 ALBEMARLE ເຖິງ KRW
₩1.1902799216
|1 ALBEMARLE ເຖິງ PHP
₱0.0473032076
|1 ALBEMARLE ເຖິງ EGP
￡E.0.043130395
|1 ALBEMARLE ເຖິງ BRL
R$0.004801709
|1 ALBEMARLE ເຖິງ CAD
C$0.0011728068
|1 ALBEMARLE ເຖິງ BDT
৳0.103597934
|1 ALBEMARLE ເຖິງ NGN
₦1.3619516416
|1 ALBEMARLE ເຖິງ UAH
₴0.035354176
|1 ALBEMARLE ເຖິງ VES
Bs0.07478768
|1 ALBEMARLE ເຖິງ PKR
Rs0.2395925312
|1 ALBEMARLE ເຖິງ KZT
₸0.4373889476
|1 ALBEMARLE ເຖິງ THB
฿0.028130366
|1 ALBEMARLE ເຖິງ TWD
NT$0.0260992006
|1 ALBEMARLE ເຖິງ AED
د.إ0.0031189862
|1 ALBEMARLE ເຖິງ CHF
Fr0.0006968852
|1 ALBEMARLE ເຖິງ HKD
HK$0.006586415
|1 ALBEMARLE ເຖິງ MAD
.د.م0.0078697036
|1 ALBEMARLE ເຖິງ MXN
$0.0166402588