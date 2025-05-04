Akashalife ລາຄາ (AK1111)
ລາຄາສົດຂອງ Akashalife (AK1111) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.941864USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 0.00USD. AK1111 ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAkashalifeຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Akashalife ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -6.56%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 0.00 USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAK1111 ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AK1111 MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Akashalife ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.0661324386369272.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAkashalife ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.6044375487.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Akashalife ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.2215998781.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Akashalife ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.7174239857806706.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.0661324386369272
|-6.56%
|30 ມື້
|$ -0.6044375487
|-64.17%
|60 ວັນ
|$ -0.2215998781
|-23.52%
|90 ວັນ
|$ +0.7174239857806706
|+319.65%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Akashalife: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.24%
-6.56%
-4.37%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The Akasha Project draws a parallel between the creation of the universe, as depicted in Genesis, and the development of technology, emphasizing interconnectedness and purpose. Just as God created the cosmos, Akasha aims to create a unified digital ecosystem. The project is built on the concept of a universal life force, known as Akasha, which is akin to the Holy Spirit and other spiritual energies. Akasha technology functions as an invisible, seamless layer connecting Web1, Web2, Web3, and traditional systems, making digital interactions feel as natural as breathing. The project’s vision extends beyond blockchain, aiming to unify all aspects of life and commerce, eliminating barriers between traditional finance and decentralized systems. Over six years, with 60 senior developers, the technology has evolved to offer effortless interoperability and accessibility for all users. The roadmap focuses on global adoption, aiming to generate $300 million in liquidity and bring thousands of new wallets into the ecosystem, creating a truly interconnected world where finance and technology merge seamlessly.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 AK1111 ເຖິງ VND
₫24,785.15116
|1 AK1111 ເຖິງ AUD
A$1.4598892
|1 AK1111 ເຖິງ GBP
￡0.706398
|1 AK1111 ເຖິງ EUR
€0.82884032
|1 AK1111 ເຖິງ USD
$0.941864
|1 AK1111 ເຖິງ MYR
RM4.02175928
|1 AK1111 ເຖິງ TRY
₺36.32769448
|1 AK1111 ເຖິງ JPY
¥136.4760936
|1 AK1111 ເຖິງ RUB
₽77.88273416
|1 AK1111 ເຖິງ INR
₹79.70995032
|1 AK1111 ເຖິງ IDR
Rp15,440.39097216
|1 AK1111 ເຖິງ KRW
₩1,319.13704384
|1 AK1111 ເຖິງ PHP
₱52.42415024
|1 AK1111 ເຖິງ EGP
￡E.47.799598
|1 AK1111 ເຖິງ BRL
R$5.3215316
|1 AK1111 ເຖິງ CAD
C$1.29977232
|1 AK1111 ເຖິງ BDT
৳114.8132216
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₦1,509.39357184
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₴39.1815424
|1 AK1111 ເຖິງ VES
Bs82.884032
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Rs265.53029888
|1 AK1111 ເຖິງ KZT
₸484.73972624
|1 AK1111 ເຖິງ THB
฿31.1756984
|1 AK1111 ເຖິງ TWD
NT$28.92464344
|1 AK1111 ເຖິງ AED
د.إ3.45664088
|1 AK1111 ເຖິງ CHF
Fr0.77232848
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HK$7.299446
|1 AK1111 ເຖິງ MAD
.د.م8.72166064
|1 AK1111 ເຖິງ MXN
$18.44169712