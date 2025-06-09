ໂລໂກ້ AIOS Foundation

AIOS Foundation ລາຄາ (AIOS)

USD

AIOS Foundation (AIOS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00248879
$0.00248879$0.00248879
+3.80%(1D)

ລາຄາຂອງ AIOS Foundation (AIOS) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ AIOS Foundation (AIOS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00248879USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 830.75KUSD. AIOS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAIOS Foundationຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- AIOS Foundation ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +3.86%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 333.79M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAIOS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AIOS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

AIOS Foundation (AIOS) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ AIOS Foundation ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAIOS Foundation ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0008046823.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AIOS Foundation ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0024909679.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AIOS Foundation ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0003063958404751.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+3.86%
30 ມື້$ -0.0008046823-32.33%
60 ວັນ$ +0.0024909679+100.09%
90 ວັນ$ +0.0003063958404751+14.04%

AIOS Foundation (AIOS) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ AIOS Foundation: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.002395
$ 0.002395$ 0.002395

$ 0.00262013
$ 0.00262013$ 0.00262013

$ 0.18327
$ 0.18327$ 0.18327

-0.49%

+3.86%

+0.84%

AIOS Foundation (AIOS) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 830.75K
$ 830.75K$ 830.75K

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333.79M
333.79M 333.79M

ແມ່ນຫຍັງ AIOS Foundation (AIOS)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ AIOS Foundation(AIOS)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AIOS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AIOS ເຖິງ VND
65.49250885
1 AIOS ເຖິງ AUD
A$0.0038078487
1 AIOS ເຖິງ GBP
0.0018168167
1 AIOS ເຖິງ EUR
0.0021652473
1 AIOS ເຖິງ USD
$0.00248879
1 AIOS ເຖິງ MYR
RM0.0105275817
1 AIOS ເຖິງ TRY
0.0976103438
1 AIOS ເຖິງ JPY
¥0.3601528009
1 AIOS ເຖິງ RUB
0.19661441
1 AIOS ເຖິງ INR
0.2132395272
1 AIOS ເຖິງ IDR
Rp40.7998295376
1 AIOS ເຖິງ KRW
3.3769147115
1 AIOS ເຖິງ PHP
0.1388993699
1 AIOS ເຖິງ EGP
￡E.0.1235186477
1 AIOS ເຖິງ BRL
R$0.0138874482
1 AIOS ເຖິງ CAD
C$0.0034096423
1 AIOS ເຖິງ BDT
0.3041550259
1 AIOS ເຖິງ NGN
3.8826617274
1 AIOS ເຖິງ UAH
0.1034092245
1 AIOS ເຖິງ VES
Bs0.24390142
1 AIOS ເຖິງ PKR
Rs0.7022369864
1 AIOS ເຖິງ KZT
1.266545231
1 AIOS ເຖິງ THB
฿0.0814580967
1 AIOS ເຖິງ TWD
NT$0.0745143726
1 AIOS ເຖິງ AED
د.إ0.0091338593
1 AIOS ເຖິງ CHF
Fr0.0020408078
1 AIOS ເຖິງ HKD
HK$0.0195121136
1 AIOS ເຖິງ MAD
.د.م0.0227973164
1 AIOS ເຖິງ MXN
$0.0474114495