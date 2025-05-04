AI INU ລາຄາ (AIINU)
ລາຄາສົດຂອງ AI INU (AIINU) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00149397USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 649.79KUSD. AIINU ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAI INUຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- AI INU ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -2.96%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 434.94M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAIINU ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.AIINU MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ AI INU ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAI INU ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0007524094.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AI INU ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0009761360.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AI INU ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.006320210462643953.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-2.96%
|30 ມື້
|$ -0.0007524094
|-50.36%
|60 ວັນ
|$ -0.0009761360
|-65.33%
|90 ວັນ
|$ -0.006320210462643953
|-80.88%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ AI INU: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.82%
-2.96%
+8.01%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 AIINU ເຖິງ VND
₫39.31382055
|1 AIINU ເຖິງ AUD
A$0.0023156535
|1 AIINU ເຖິງ GBP
￡0.0011204775
|1 AIINU ເຖິງ EUR
€0.0013146936
|1 AIINU ເຖິງ USD
$0.00149397
|1 AIINU ເຖິງ MYR
RM0.0063792519
|1 AIINU ເຖິງ TRY
₺0.0576224229
|1 AIINU ເຖິງ JPY
¥0.216476253
|1 AIINU ເຖິງ RUB
₽0.1235363793
|1 AIINU ເຖິງ INR
₹0.1264346811
|1 AIINU ເຖິງ IDR
Rp24.4913075568
|1 AIINU ເຖິງ KRW
₩2.0923946232
|1 AIINU ເຖິງ PHP
₱0.0831543702
|1 AIINU ເຖິງ EGP
￡E.0.0758339172
|1 AIINU ເຖິງ BRL
R$0.0084409305
|1 AIINU ເຖິງ CAD
C$0.0020616786
|1 AIINU ເຖິງ BDT
৳0.182114943
|1 AIINU ເຖິງ NGN
₦2.3941765632
|1 AIINU ເຖິງ UAH
₴0.062149152
|1 AIINU ເຖິງ VES
Bs0.12848142
|1 AIINU ເຖິງ PKR
Rs0.4211800224
|1 AIINU ເຖິງ KZT
₸0.7688866002
|1 AIINU ເຖິງ THB
฿0.049450407
|1 AIINU ເຖິງ TWD
NT$0.0458798187
|1 AIINU ເຖິງ AED
د.إ0.0054828699
|1 AIINU ເຖິງ CHF
Fr0.0012250554
|1 AIINU ເຖິງ HKD
HK$0.0115782675
|1 AIINU ເຖິງ MAD
.د.م0.0138341622
|1 AIINU ເຖິງ MXN
$0.0292519326